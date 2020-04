Koningssoep voor Vlissingse zeventigplussers

Veel van de zeventigplussers zijn opgegeven door hun kinderen of kleinkinderen, nu ze op deze Koningsdag niet bij hun opa of oma langs kunnen. "Ik vind het geweldig," zegt een bewoonster van Ter Reede waar een bakje soep voor de deur is gezet. "Lekker hoor tomatensoep. En het is natuurlijk nog oranje ook."

Producten gratis geleverd

De paar honderd liter soep is gemaakt met verse producten die door groothandels gratis ter beschikking is gesteld. In keukens is de tomatensoep afgelopen dagen gemaakt en in bakjes gedaan. Alle soep wordt met tientallen vrijwilligers vandaag bij de ouderen van Vlissingen afgeleverd.

De soep wordt bij de mensen thuis gebracht (foto: Omroep Zeeland)

Ralph Wiessner van brasserie BLVD moest niet lang nadenken om mee te doen. Al heeft hij het met zijn gesloten onderneming op de Boulevard ook niet makkelijk. "Het is leuk om mensen van zeventig plus, die het ook niet makkelijk hebben, om juist die een hart onder de riem te steken. Op deze manier is het een beetje hele smart is halve smart."

Wanneer de horeca weer open gaat hopen ze dat de Vlissingers ook aan hun denken. Want na zes weken met een dichte zaak staat bij het water bij flink wat ondernemers tot aan de lippen.