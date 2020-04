Vier nieuwe vijvers om nog meer van deze wormen te kweken

De wormen, ook wel zagers genoemd, worden gekweekt in langwerpige bakken van 450 meter lang. In de bakken ligt een laag zand en daarop staat zestig centimeter water. Met een speciale machine worden de wormen geoogst. "We tillen het zand en de wormen op, spoelen het zand eraf en gooien dat weer terug in de vijver. De wormen komen in de emmers terecht", vertelt Bart van Helden van de kwekerij.

Export naar zestig landen wereldwijd

De wormen worden geëxporteerd naar zestig landen, veelal ter hoogte van de evenaar, als voer voor garnalen. De vraag vanuit die landen neemt toe dus de kwekerij zag kans op uit te breiden.



En achter de bouw van de nieuwe bakken zit enige haast. "Het is nu broedseizoen. We willen het broed (de kleine zagers) nog in de bakken hebben voordat die periode voorbij is", zegt Van Helden.

Dit zijn de wormen die ze kweken (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment is het een hele uitdaging om de wormen naar de landen te krijgen waar ze nodig zijn. Er gaan nauwelijks nog vluchten. En als er al een vlucht gaat kost het vier keer zo veel als normaal om iets mee te geven voor transport. "De wormen moeten binnen drie dagen op de bestemming zijn. We zijn dus afhankelijk van de luchtvaart. Het wordt elke dag moeilijker", vertelt Van Helden.



Toch is hij niet bang dat hij de nieuwe vijvers voor niks bouwt. "Als deze crisis voorbij is dan blijft de vraag en hebben we die wormen echt nodig in de toekomst."