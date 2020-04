Zeeland staat toch stil bij Koningsdag, ondanks coronacrisis

In Goes werd Koningsdag om 10.00 uur afgetrapt met een aubade vanaf de televisietoren. Stichting Sticht Licht had gitarist Luc Oggel gevraagd het Wilhelmus te spelen voor de stad. Daarmee sloot Goes zich aan bij de oproep van het Concertgebouworkest. Dat orkest had heel Nederland gevraagd om op dat tijdstip het Wilhelmus te zingen of te spelen.

Het mocht gieren." Gitarist Luc Oggel over zijn versie van het Wilhelmus

Aangesloten aan ruim 10.000 watt aan boxen speelde Oggel zijn versie van het Wilhelmus als de Zeeuwse Jimmi Hendrix. Want als je een rockgitarist de vrije hand geeft, weet je wat er komt. "Het mocht gieren, was de letterlijke zin die ik te horen kreeg. Dat hoef je tegen een rockgitarist maar een keer te zeggen en dan weet-ie genoeg", aldus Oggel.

Wat de gitarist betreft wordt de aubade een jaarlijkse traditie. Maar dan wel met elk jaar een andere Goese muzikant en elk jaar vanaf de televisietoren.

Het Koningsdagfeestje kwam vandaag in Domburg naar de kinderen toe. (foto: Omroep Zeeland)

In Domburg pakte het oranjecomité het net wat anders aan. Nu de feesten in de grote tent niet door konden gaan, wilde Domburg Oranje toch iets doen en dan met name voor de kinderen. En wat doe je als de kinderen niet naar het feest komen? Dan breng je het feest naar de kinderen. Een trekker werd volgeladen met boxen en een dj die met luide muziek door de straten trokken.

De trekker stopte bij tuinen waar kinderen in stonden. Die kregen van het oranjecomité een hart onder de riem deze coronacrisis: een zakje snoep en een tegoedbon voor een ijsje bij de plaatselijke ijswinkel.

Positieve Energie

Normaal gesproken staat Domburg twee dagen in het teken van Koningsdag met activiteiten voor groot en klein. Lianne Vader van Domburg Oranje was blij dat ze op deze manier toch nog iets konden doen aan Koningsdag. "Toen wij afgelopen week bij het Badhotel stonden, kwam het echt wel even binnen. Want dan zie je het lege veld en dan denk je 'het is wat het is'. Maar nu vandaag geeft eigenlijk heel veel positieve energie. Het is eigenlijk echt een klein feestje dit, ook om te doen", legt Vader uit.

Toch hoopt in Domburg iedereen dat volgend jaar Koningsdag weer ouderwets kan worden gevierd. Met of zonder aubade van de televisietoren.

Alpaca's

In Koewacht werden bewoners van ouderzorglocatie De Lange Akkers verrast met een bezoek van enkele alpaca's uit het plaatselijke Alpaca-World. De dieren waren op bezoek en de ouderen konden het wel waarderen. al had niet iedereen er oog voor. Na enige tijd gingen de dieren terug naar de boerderij.