Goedemorgen! Coronapatiënten krijgen antistoffen en oproep: pas op met vuur!

In de strijd tegen het coronavirus gaat het ziekenhuis Zorgsaam in Terneuzen een nieuw middel inzetten: antistoffen uit genezen coronapatiënten. Wie is opgenomen in het Terneuzense ziekenhuis met ernstige coronaklachten en instemt met het deelnemen aan het onderzoek, krijgt die antistoffen toegediend, in de hoop dat dit leidt tot een sneller herstel.

Verpleegkundigen bij coronapatiƫnt in Ziekenhuis Zorgsaam (foto: Zorgsaam)

De ConCoViD studie, heet dat onderzoek. Zestien ziekenhuizen door heel Nederland doen mee, waaronder ZorgSaam. Of het toedienen van antistoffen uit herstelde patiënten ook daadwerkelijk helpt, moet blijken uit dat onderzoek.

Geen nieuwe sterfgevallen

Sowieso lijken de coronamaatregelen in Zeeland goed te werken. Uit de dagelijkse coronacijfers van het RIVM blijkt dat er de afgelopen dag geen nieuwe sterfgevallen door het coronavirus zijn gemeld in Zeeland. Het aantal bevestigde besmettingen ging wel met twee omhoog naar 566. Zeeland is na Groningen, Drenthe en Friesland de provincie met de minste bevestigde besmettingen met het coronavirus.

De brandweer blust een duinbrand bij Dishoek (foto: HV Zeeland)

Aan iedereen die van plan is om een dezer dagen de natuur in te gaan heeft de Veiligheidsregio Zeeland nog een dringende oproep: pas op met vuur. Want er is dan wel wat regen gevallen, maar dat neemt het enorme neerslagtekort dat de afgelopen maanden is opgebouwd niet zomaar weg. Een achteloos weggegooide sigarettenpeuk kan dus zomaar vele hectaren natuurgebied in de as leggen.

Bewolkt en regenachtig

En over het neerslagtekort gesproken: dat neemt deze week wel wat af, want de komende dagen zijn bewolkt en regenachtig.

Wolkenvelden boven tulpenveld bij buurtschap Luntershoek (foto: Marcel Oele uit Terneuzen)

Het weer:

Het wordt een bewolkte dag, in de loop van de ochtend gaat het regenen. Ook vanmiddag en vanavond valt er af en toe regen. De maximumtemperatuur is ongeveer 14 graden.