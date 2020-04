Zeeuwse verzorgingshuizen staan niet te springen om bezoek weer toe te laten

Oudere vrouw (archief) (foto: Sabine van Erp)

Angela Bras, bestuurder van SVRZ en woordvoerder namens de Zeeuwse verzorgingshuizen, staat niet gelijk te springen om de deuren weer te openen. "Als we kijken op de IC is de pandemie wat aan het teruglopen, maar de verpleeghuizen lopen weken achter in de cyclus."

Uit onderzoek blijkt dat vooral ouderen kwetsbaar zijn voor het coronavirus. "Dus dat betekent dat we eerst zorgvuldig moeten bekijken op welke verschillende manieren er toch een veilige vorm van bezoek mogelijk is", legt Bras uit. Haar verwachting is dat er wel weer contact kan zijn tussen bewoners van een verzorgingshuis en hun naasten, maar dan vooral buiten de deur en niet in de huizen en kamers waar de cliënten wonen. Bras: "Het is vooral een stapje in de goede richting."

'Geen risico nemen'

Volgens de bestuurder van SVRZ ligt het vooral aan hoe de test wordt vormgegeven of er ook een Zeeuws huis meedoet aan de proef van De Jonge. "Als daar meer informatie over is, kijken we of er een Zeeuwse pilot mogelijk is", legt Bras uit. "Maar nogmaals, dan moeten we wel zeker weten dat het veilig is. Want het gaat over heel kwetsbare mensen en daar moet je geen risico mee nemen."