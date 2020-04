ZorgSaam test of bloedplasma kan helpen bij genezing van coronapatiënten

De corona-afdeling van Ziekenhuis ZorgSaam (archief) (foto: Zorgsaam)

Op kleine schaal zijn er verhalen bekend dat het toedienen van dit plasma kan helpen bij de genezing. Maar volgens longarts Geert Van Pottelberghe van het ziekenhuis moet nu op grotere schaal bekeken worden of het toedienen van plasma ook werkt. "Het is niet omdat je ziet dat het bij vijf personen werkt ook bij grote groepen gaat werken. Daarom moet je het op grote groepen mensen gaan uittesten in studieverband", legt Van Pottelberghe uit.

ZorgSaam was een van de eerste ziekenhuizen die zich heeft aangemeld om mee te doen aan het onderzoek naar de werking van bloedplasma tegen het coronavirus, het zogenaamde ConCoViD-onderzoek. Het Terneuzense ziekenhuis is, na het Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam, het derde Nederlandse ziekenhuis dat deze behandeling mag aanbieden. Van Pottelberghe is daar trots op: "Voor een veelbelovende behandeling is het ook wel belangrijk om daar een grote rol in te spelen."

Vijfhonderd proefpersonen

Om een goed beeld te krijgen of deze behandeling werkt, moeten in heel Nederland zo'n vijfhonderd mensen op deze manier worden behandeld. "Het is dat grote beeld dat uiteindelijk verteld of deze behandeling ook effectief helpt en veilig is." Coronapatiënten die mee willen werken aan deze proef, doen dat op vrijwillige basis, benadrukt Van Pottelberghe. De eerste behandeling met bloedplasma moet nog plaatsvinden in ZorgSaam.

