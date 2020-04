Coroningsjurk en zaklopen in de tuin: zo vierde Zeeland Koningsdag

Het was een mooie dag geweest voor de vrijmarkt, een terrasje of een optreden in de stad. Het kon allemaal niet doorgaan. Toch was het straatbeeld 's ochtends onveranderd, want de vlag met wimpel kon wel uitgehangen worden.

(foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Lineke Kodde uit Tholen ontwierp speciaal voor Koningsdag een coroningsjurk. Een rood-wit-blauwe jurk, die anderhalve meter lang is. Ze liet haar kunstwerk vol trots zien.

Coroningsjurk van Lineke Kodde (foto: M. Deurloo)

Als Koningsdag dan toch een Woningsdag is geworden, kun je net zo goed de was ophangen. Erica van Leeuwen-de Bruijn deed dat geheel in stijl.

De was op Koningsdag (foto: Erica van Leeuwen - de Bruijn)

Het was ook een mooie dag om te klussen in de tuin. Deze meneer in Oost-Souburg snoeide zijn heg, maar natuurlijk wel in een oranje T-shirt.

(foto: Ria Brasser)

Wat als je geen publiek hebt voor een optreden? Dan verzamel je toch gewoon alle knuffelberen uit de kinderkamer? Het ziet er nog gezellig uit ook.

(foto: V. Peene)

De boulevard was gisterochtend stil en verlaten. Deze zeevaartscholier die al jaren van het uitzicht geniet, vierde op zijn eigen manier Koningsdag.

(foto: Anne-Marie van Iersel)

Verschillende straten in Zeeland zijn de afgelopen weken opgevrolijkt met stoepkrijttekeningen. Op Koningsdag kwamen daar verschillende tekeningen bij. Door de regen zal er nu weinig meer over zijn van de kunstwerken, maar gelukkig hebben we de foto's nog.

(foto: Qwin Stedehouder)

(foto: Willem Poppe)

(foto: Natasja Niewenhuijse)

(foto: Renske van Remoortele - Celie)

Muziek maken kan overal en met iedereen. Annemarie Tromp speelde samen met deze bandgenoten voor de koning en de hele buurt genoot mee.

In Middelburg was een geïmproviseerde aubade. Deze jonge violiste wist een hoop buurtgenoten op de been te brengen.

(foto: Johan de Goffau)

Spelletjes op Koningsdag kun je net zo goed in eigen tuin doen. Gelukkig heeft papa de jute zakken van Pakjesavond bewaard.

(foto: Sharon Landman)

Als je niet op je kleedje kan zitten om spullen te verkopen, dan kun je altijd nog een rondje door het prachtige Zeeland skeeleren. Sem, Joshua, Martijn, Jonathan en Vincent maakten een Koningsdagroute door de Vlissingse duinen.

Skeeleren op Koningsdag (foto: Natascha)

Zo'n rondje Zeeland hoeft natuurlijk niet per se op skeelers. Je kunt het ook helemaal in style doen en in deze Koniningsdagkever door de Zeeuwse polders sjezen.

(foto: Lydia Haze)

Met een oranjegekleurde hemel kwam er gisteravond op deze manier een einde aan Koningsdag 2020.

Zonsondergang in natuurgebied de Poel bij Nisse (foto: Kristian de Winte)