Met langere werkdagen komt Dow de coronatijd wel door

Bij chemiebedrijf Dow hebben ze de werktijden voor fabrieksarbeiders aangepast. Wie in ploegendienst werkt, heeft een nieuw rooster gekregen met 12-uursdiensten, in plaats van een achturige werkdag. Leen de Graaf, eindverantwoordelijk voor de beveiliging en security bij het chemiebedrijf, legt uit waarom. "We kunnen de fabrieken niet zo makkelijk stilleggen, dus hebben we de diensten verlengd. Hiermee minimaliseren we de overdrachtsmomenten en de onderlinge contacten tussen de verschillende ploegen om de kans op besmettingen met het virus ook te minimaliseren."

Temperatuur meten

Mensen die op kantoor werken bij Dow doen dat nu vanuit huis. Andere maatregelen zijn het extra schoonmaken van plekken waar veel mensen komen en de temperatuur meten van vrachtwagenchauffeurs die op het fabrieksterrein komen.

Door deze maatregel is er een derde minder onderling contact." Leen de Graaf, Dow Terneuzen

Niet elk bedrijf pakt het zo rigoureus aan als Dow. Bij voedingsmiddelenproducent Cargill in Sas van Gent houden ze de gezondheid van personeel wel in de gaten, maar passen ze de werkroosters niet aan.

"Om de veiligheid van medewerkers te garanderen, hebben we aanvullende gezondheids- en veiligheidsprotocollen geïntroduceerd op onze locaties, waaronder temperatuur meten waar mogelijk, schoonmaak- en ontsmettingsprocedures, het verbieden van bezoekers aan onze locaties, het stoppen of beperken van internationale reizen en het toepassen van sociale afstandspraktijken waar mogelijk, om onze locaties open te houden en de huidige vraag die we zien bij te houden", laat een woordvoerder weten.

Alles om besmetting tegen te gaan

Bij Yara in Sluiskil nemen ze de standaardmaatregelen strikt in acht, aangevuld met specifieke regels waar nodig. Maar ook daar worden de roosters van de ploegen niet aangepast. Toch staat De Graaf achter de keuze van Dow, waarom zij het wel doen.

"We proberen alles wat mogelijk is te doen om de kans op besmetting tegen te gaan. Door deze maatregel is er een derde minder onderling contact." Dow gaat ook kijken of ze naast het meten van de temperatuur van vrachtwagenchauffeurs, ook de temperatuur kunnen meten van de werknemers die op het fabrieksterrein moeten zijn.