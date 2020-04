Gratis friet om aandacht te vragen voor overschot aan aardappelen

Zo sneed het mes aan twee kanten: aandacht voor de frietboeren en het personeel van Adrz bedanken. De friet werd in bakjes uitgedeeld aan zo'n duizend zorgmedewerkers en dat gaf beide partijen een goed gevoel. "Op deze manier steunen we de zorg en verkleinen we het overschot aan aardappelen waar we momenteel mee zitten, waardoor we voedselverspilling tegengaan", vertelt communicatieadviseur Jannet Verhoeven van de frietproducent.

'We voelen ons verwend'

Al snel vormt zich een rij naar de frietwagen. "Het is hartstikke leuk en hartverwarmend om ook iets warms te kunnen eten. We voelen ons verwend in ieder geval", zegt een zorgmedewerkster. "We waarderen het ontzettend, een super goed initiatief", voegt haar collega daaraan toe.

Lamb Weston deelde vandaag friet uit aan medewerkers van het Adrz (foto: Omroep Zeeland)

De frietproducent steunt op deze manier het landelijke project Benefriet. Elke week in april werd er friet uitgedeeld aan mensen die werken in de vitale sector. "Wij zitten zelf ook in de vitale sector waar wordt doorgewerkt, dus we voelen ons verbonden met de bedrijven waar dit ook gebeurt. Daarom doen we mee aan deze sympathieke actie", aldus Verhoeven.