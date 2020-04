Hotel Mondragon was de kans waar Govert Janzen op zat te wachten

Waar de passie voor hotels ontstaan is, weet hij niet meer precies. "We gingen met mijn ouders weleens slapen in hotels. Misschien is het daarvan blijven hangen." Na het afronden van de Hogere Hotelschool in Den Haag heeft hij bij verschillende hotels gewerkt: zeven jaar in Moskou, waar hij zijn vrouw Tanja ontmoette, daarna heel wat jaren in Arnhem.

Badhotel in Domburg

Vervolgens kwam het Badhotel in Domburg op zijn pad. "Ik weet nog toen ze mij benaderden dat ik grapte dat ik het veel te ver weg vond. Ik belde mijn moeder op om te vragen of ik wel eens in Zeeland was geweest, en dat was ik vroeger één keer als kleine jongen."

Hotelier Govert Janzen is de trotse eigenaar van Mondragon (foto: Omroep Zeeland)

Uiteindelijk besloot Govert Janzen toch naar Zeeland te komen en de uitdaging aan te gaan om het Badhotel Domburg nieuw leven in te blazen. Hij bedacht er een formule die hij nu ook in Zierikzee weer toepast. "Ik laat particulieren investeren in hotelkamers. Zij kopen die als investering en ik huur ze daarna van hen terug. Verder heb ik mensen gezocht die wilden investeren in het hotel. In het geval van Mondragon zijn dat de Tien Heren van Mondragon geworden."

Hij zag kansen in Zierikzee

Het hotel in Zierikzee werd door een bouwbedrijf uit Oosterland, na jaren verpaupering, volledig gerenoveerd. De eigenaar klopte bij Janzen aan voor een berekening van de exploitatie. "Toen ik die had gemaakt was ik eigenlijk zelf wel geïnteresseerd. Ik wilde altijd nog eens iets van mezelf en dit was de kans. Ik ben door Zierikzee gaan wandelen en zag dat je weinig full-service hotels hebt, terwijl er toch veel toeristen komen."

Over Govert Janzen Geboorteplaats: Eindhoven

Huidige woonplaats: Middelburg

Leeftijd: 55 jaar

Hobby's: "Cliché, maar dat is mijn werk."

Houdt van: Vreemde talen (spreekt: Russisch, Duits, Frans, Engels en Nederlands) en Engelse romans.

Het was niet meteen zijn eerste keus om in Zeeland te gaan wonen en werken, maar na vijftien jaar hier wil hij niet meer weg. Hij woont met veel plezier in Middelburg. "Ik geniet van de relatieve rust die er hier is. Echt grote steden heb je niet, maar ze zijn wel dichtbij. Het voelt hier altijd een beetje alsof iedereen hier op vakantie is."

De exploitatie van het hotel, de brasserie en het restaurant is volledig in handen van Janzen. Hij heeft de inrichting zelf mogen bedenken. Van de stopcontacten tot en met de lampen in de badkamers. "Dat was in samenwerking met een ontwerper heel leuk om te doen. Het moest wel het klassieke hebben van het vroegere Mondragon, maar ook het moderne van nu."

De inrichting heeft Govert Janzen helemaal zelf kunnen bepalen (foto: Omroep Zeeland)

Zo komt de inspiratie voor de inrichting van de hotelkamers van de vier windstreken, omdat de kamers zo gesitueerd zijn. De kamers op het westen hebben avondzon en daarom is er voor rood gekozen in die kamers. Die op het oosten hebben een groene tint. De noordelijke kamers hebben een goudkleurige tint, omdat ze van het noorderlicht profiteren en tot slot hebben de zuidelijke kamers rustige tinten.

Mrs. Sparkle en Mr. Fixit zijn onmisbaar

Bij Hotel Mondragon zijn 25 mensen in dienst. Waaronder een Mrs. Sparkle en een Mr. Fixit. Elke dag zijn deze twee mensen een paar uur bezig om alles schoon en netjes te houden. Mrs. Sparkle poetst alles, Mr. Fixit loopt bij wijze van spreken met een emmer en een verfkwast rond om beschadigingen weg te werken. "Een schoon hotel blijft schoon en een net hotel blijft netjes", zegt Janzen. Ook hij heeft voor zijn werknemers, vanwege de coronacrisis, werktijdverkorting aangevraagd, omdat het hotel gesloten is.

Ondanks deze enorme tegenvaller houdt Janzen het toch nog wel even uit. 'Het voordeel is dat ik niet in een bestaande exploitatie ben gestapt, waar je vaak eind maart op z'n kwetsbaarst bent omdat je in de winter bent ingeteerd. Als we deze zomer nog gasten mogen ontvangen dan komt het wel goed. Het is geen best jaar natuurlijk, maar dan houden we het vol', zegt hij.

Mondragon in vroeger tijden (foto: Omroep Zeeland)

Mondragon is vernoemd naar Cristóbal de Mondragón (Christoffel van Mondragon) die legerleider was tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Eind zestiende eeuw belegerde hij onder andere Zierikzee en nam de stad in.

Hotel, concertzaal en bioscoop

De eerste vermeldingen van het pand waar Hotel Mondragon in zit dateren van 1654. In de negentiende eeuw werd er een concertzaal bijgebouwd die later ook dienst deed als bioscoop. Op de bovenverdieping werd in 1947 een restaurant gevestigd met de naam Mondragon. In 2001 werd de concertzaal en het restaurant gesloten. Het gebouw werd verkocht aan een woningbouwvereniging, maar die mochten het gebouw niet volledig slopen, omdat er dan te veel historische elementen verloren zouden gaan. In 2014 kocht bouwbedrijf Boogert het op. Het oude pand is gerenoveerd, de concertzaal ging tegen de vlakte en maakte plaats voor nieuwbouw.