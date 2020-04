Lumileds Middelburg te koop, 'we kunnen meer'

Lumileds in Middelburg (foto: Lumileds)

In 2016 wisselde het bedrijf ook al van eigenaar. Toen verkocht Philips 80 procent van de aandelen. De andere 20 procent is nog wel in handen van Philips.

Veertig procent auto's heeft Middelburgs onderdeel

De fabriek in Middelburg is gespecialiseerd in het maken van hoge precisie metalen en kunststof componenten. Nu maakt de fabriek vooral fittingen voor koplampen, knipperlichten, remlichten en dagrijverlichting. In veertig procent van de nieuwe auto's zit een onderdeel dat gemaakt is in Middelburg. Moederbedrijf Lumileds is de grootste afnemer.

Uitbreiden naar andere markten

"Maar we kunnen meer", zegt plantmanager Michel Klijn. "Daar ligt onze kans." Moederbedrijf Lumineds maakt lampen en led-verlichting", legt Klijn uit. "Dat zijn de kerntaken van het bedrijf waarin geïnvesteerd wordt." Als de Middelburgse fabriek een andere eigenaar krijgt, kan het uitbreiden naar andere markten en haar eigen technologieën verder ontwikkelen.

Klijn: "Met onze metalen en kunststof componenten kunnen we alle mogelijke sensoren maken, we zijn niet alleen beperkt tot lampen." Bij de fabriek, die al 127 jaar in Middelburg gevestigd is, werken 115 mensen. Het is de bedoeling dat moederbedrijf Lumineds nadat de fabriek verkocht is nog wel klant blijft van de Middelburgse fabriek.