Zeeland wil meewerken aan proef met bezoek, maar gezondheid ouderen staat voorop

De veiligheid staat voorop, maar ook het welbevinden van de ouderen is erg belangrijk, zegt Angela Bras namens alle verzorgings- en verpleegtehuizen in Zeeland. Dus is het zoeken, praten en, hoe moeilijk het ook is, geduld hebben.

Minister De Jonge wil graag een proef beginnen op kleine schaal met bezoek aan verpleegtehuizen. 6 mei komt daar meer over naar buiten. Bras is directeur van zorginstelling SVRZ en woordvoerder namens alle verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ze schetst de spagaat waar haar branche nu in verkeert.

Wat vinden de verzorgingstehuizen in Zeeland van het voornemen van minister de Jonge om te starten met een pilot?

Bras: "We zijn heel blij dat het moment is aangebroken dat er nagedacht kan worden over versoepeling van de bezoekregeling binnen de verpleeghuizen. Uiteraard vinden we het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. De gezondheid van de cliënten, zowel fysiek als mentaal, is voor ons het allerbelangrijkste. Dat betekent dat we aandacht hebben voor het gemis van naasten en tegelijkertijd de zorg dragen om de risico's te beperken dat cliënten ziek worden."

Staat Zeeland open voor medewerking?

"We willen in Zeeland zeker meewerken aan een pilot, als dat mogelijk is natuurlijk. We hebben contact met branchevereniging ActiZ over de mogelijkheden. We denken gezamenlijk na over hoe we dit op een veilige manier kunnen inrichten voor zowel cliënten, bezoekers als medewerkers."

Hierbij staat veiligheid voorop én houden we rekening met de regels die gelden. Of we mee kunnen werken, hangt natuurlijk ook af van de vorm die de minister voorstelt. Wij hebben nog steeds te maken met nieuwe besmettingen en omdat onze cliënten behoren tot de risicogroep, moeten we extra voorzichtig zijn."

Ouderengym bij ZorgSaam in Coronatijden (foto: Zorgsaam)

Wat zijn nu de alternatieve vormen van contact?

"Het verlengen van het bezoekersverbod tot in ieder geval 20 mei is een ontzettend ingrijpende maatregel die tegelijkertijd noodzakelijk is om onze bewoners en medewerkers te beschermen. We begrijpen heel goed dat er juist nu behoefte is aan contact met familie en vrienden.

Hier doen we ons best voor. Er is flink geïnvesteerd in nieuwe tablets en telefoons om dit contact bijvoorbeeld via WhatsApp mogelijk te maken. Ook proberen we te zorgen dat cliënten onderling, op gepaste afstand, contact met elkaar kunnen hebben nu ze hun naasten moeten missen.

Als er een tuin is bij een multifunctionele ruimte, dan kan een 'raamgesprek' plaatsvinden. Dat zagen we bijvoorbeeld afgelopen week al bij WVO Zorg, waarbij ze bij het Verpleeghuis Koudekerkseweg een 'Meet & Greet punt' hebben ingericht. De cliënt zit dan binnen achter het raam, het bezoek buiten voor het raam. Via een microfoon kunnen ze dan toch samen bijpraten. Bij Zorgstroom vinden deze 'kletsgesprekken' inmiddels ook op alle locaties plaats."

Hoe zie u versoepeling voor u?

"Wij zien de versoepeling gefaseerd voor ons. Het is niet verantwoord om straks in een keer de deuren weer voor iedereen open te zetten. Dit vereist een goede afstemming en duidelijke afspraken over hoeveel bezoekers per dag en cliënt, en hoe de fysieke ruimte wordt ingericht. Kijk bijvoorbeeld naar de openstelling van de basisscholen binnenkort; dit gebeurt ook gefaseerd en in alle voorzichtigheid."

Angela Bras (directeur SVRZ): 'Houd vol en heb geduld. Hoe moeilijk het ook is." (foto: Omroep Zeeland)

Hoe is het nu met cliënten?

"We zien dat zo'n lange periode zonder het fysieke contact met naasten, de cliënten niet in de koude kleren gaat zitten. Het is een moeilijke tijd en het gaat ons aan het hart dat we cliënten verdrietig zien. Daarnaast is het ook vreselijk voor hun familieleden.

De zorgmedewerkers hebben het er ook echt moeilijk mee en denken mee over alternatieve vormen van contact, die vaak wel wat voorbereidingstijd vergen. We merken dat vooral het beeldbellen heel waardevol is voor een groot deel van de cliënten. Als we een honderdplusser zien beeldbellen en zwaaien naar haar dochter van in de 80, dan krijgen we daar wel kippenvel van!

De sfeer op de locaties is gelukkig rustig, we doen onze uiterste best om het zo aangenaam mogelijk te maken voor iedereen. Gelukkig zien we ook een aantal cliënten die juist baat hebben bij de rust in huis doordat er geen bezoek is.

Naarmate het bezoekverbod langer duurt, merken we het ongeduld en de hunkering van ook familieleden en mantelzorgers. Die zo graag in de buurt willen komen van hun familielid dat ze de grens soms overgaan. We begrijpen het zo goed, maar willen toch vragen creatieve acties zoveel mogelijk af te stemmen met zorgmedewerkers, zodat de logistiek goed verloopt en er geen onveilige situaties ontstaan. We willen dan ook iedereen oproepen: houd vol!"

In het verpleeghuig zingen ouderen samen en op gepaste afstand. Samen en toch apart. (foto: Zorgsaam)