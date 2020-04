Loodswezen: 'We proberen zoveel mogelijk aan de social distancing te voldoen'

"We proberen zoveel mogelijk ons aan de social distancing te houden", zegt voorzitter van Loodswezen Scheldemonden Georg Jaburg. Normaal gesproken gaan er op een tender - boot waarmee loodsen aan boord gebracht worden - meer dan acht mensen mee. Nu mogen er maximaal maar drie loodsen aan boord. "Zo proberen we zoveel mogelijk afstand te houden tussen elkaar. Ook per taxi mag er maar één loods mee", vertelt Jaburg.

Nog geen besmettingen

Binnen het Loodswezen is er nog geen besmettingsgeval geweest. Toch blijft Jaburg scherp opletten of zijn loodsen zich aan de regels houden. "De bemanning van de schepen moeten altijd een gezondheidsverklaring inleveren voordat ze hier komen. Met de andere regels erbij proberen we dus te voorkomen dat het virus hier gaat rondwaren."

Over of de loodsen nog normaal hun werk kunnen doen door deze maatregelen bestaat geen twijfel, volgens Jaburg. Alle schepen kunnen nog op 100 procent capaciteit rekenen. "Het is soms nog wel een beetje schipperen, maar dat geeft wat mij betreft ook wel weer een uitdaging", zegt Jaburg.