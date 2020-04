Niet alle rechtbankzaken snel afgehandeld door tekort aan rechters

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

Het gebrek aan rechters is een zorgpunt voor onze rechtbank, staat in het jaarverslag. Ondanks het feit dat er een groot aantal rechters in opleiding is, is de verwachting dat dit niet voldoende is om de komende jaren alle zaken op tijd af te handelen. Wij verwachten dat we over enkele jaren een evenwicht zullen bereiken tussen rechterscapaciteit enerzijds en instroom van zaken anderzijds.

De rechtbank heeft ruim 100 fte rechters in dienst en ongeveer 385 fte aan juridische en administratieve ondersteuners (juridisch medewerkers en administratief medewerkers). In het team Bedrijfsvoering (staf, facilitair en bodes) werken ongeveer 130 fte medewerkers. Dat maakt dat er ongeveer 615 fte werkzaam is bij de rechtbank, grotendeels op de hoofdlocaties Breda en Middelburg en een klein deel op de zittingslocaties Tilburg en Bergen op Zoom.