Goedemorgen! Meer duidelijkheid voor recreatiesector, sportende kinderen en enquête over coronabeleid

Kamperen (archieffoto, 2019) (foto: Omroep Zeeland)

Op dit moment is toeristisch overnachten in onze provincie niet toegestaan. Afgelopen vrijdag maakte de veiligheidsregio bekend dat 'bepaalde categorieën' eigenaren van een tweede verblijf vanaf begin mei weer mogen blijven overnachten.

Vandaag geeft de veiligheidsregio meer duidelijkheid over vanaf wanneer dit in zou gaan, welke categorieën onder het tweede verblijf vallen en aan welke regels deze mensen zich moeten houden. Ook wordt bekend welke accommodaties - in totaal ongeveer 15 procent van de totale toeristische bezetting - weer open kunnen voor verhuur.

Voetballen in Oost-Souburg (archieffoto) (foto: Anneke van den Dries)

Andere coronamaatregelen en -adviezen die vandaag ingaan

Ook vandaag: kinderen en jongeren mogen weer samen georganiseerd buiten sporten en spelen. Tieners van 13 tot en met 18 jaar moeten wel anderhalve meter afstand houden. En bij beide groepen moet begeleiding zijn.

En het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plussers is aangepast: vanaf vandaag geldt dat zelfstandig wonende ouderen van 70 jaar en ouder door één of twee vaste personen met enige regelmaat kunnen worden bezocht.

Parapluweer in Kloetinge (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn)

Het weer

De dag begint met veel bewolking en lokaal een kleine bui. In de loop van de ochtend komen er wat opklaringen. Rond het middaguur is het overwegend droog, maar in de avond overheerst de bewolking en regent het perioden. Het wordt vandaag maximaal 15 graden.