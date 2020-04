Het dochtersdilemma van het 'Carolavirus'

Oma, dochter Marike en oudste kleindochter in betere tijden (foto: Omroep Zeeland)

Door Marike Kerklaan, redacteur zorg

Ik heb het altijd van vanzelfsprekend gevonden, de vrijheid in dit land. Nu ben ik er voor het eerst trots op. Dat ik zelf mag bepalen dat ik naar de supermarkt ga of een skeelerrondje maak met mijn oudste dochter. Dat ik geen uitgeprint briefje nodig heb, zoals in andere landen.

Bier en AC/DC

Maar die vrijheid brengt ook dilemma's met zich mee. Ik woon in een dorp dicht bij de zee. Hoeveel motoren er gisteren langs ronkten heb ik niet eens geteld. Is dat noodzakelijk vervoer? Nee. Kunnen die in de tuin blijven, eventueel met AC/DC op de speakers en een biertje in de hand? Ja. Maar geldt voor mij en mijn skeelerrondje niet hetzelfde?

'Laat ouderen zelf kiezen'

Vrijheid brengt discussie en verantwoordelijkheid met zich mee. Een vriendin die in de revalidatiezorg voor ouderen werkt, zegt: "Laat de mensen zelf kiezen. Ik ken er genoeg die zeggen, laat mij maar besmet raken en eerder gaan, als ik maar even kan knuffelen met mijn man." Maar 'haar' mevrouw is natuurlijk niet alleen in het tehuis en kan die mevrouw ook die keuze maken voor de anderen van haar afdeling?

Mijn schoonzus werkt in het hart van de ellende, in de ouderenzorg in Brabant. Ze schetst een beeld van vier dochters en een stervende moeder. Eén dochter mag naar binnen om afscheid te nemen. Dat is ook een dochtersdilemma. Daar word ik toch even stil van.

Ik zal hieronder het mijne schetsen.

Mijn broer wel, ik niet

Ik heb de vrijheid om in de auto te stappen, een half uur naar mijn ouders te rijden en met hen een kop koffie te drinken. Mijn broer doet het. Neemt mijn moeder mee, lief. Mijn ouders wonen zelfstandig, mijn vader is bijna 80, krijgt thuiszorg dagelijks over de vloer, is een serieuze hart- en longpatiënt. Mijn moeder is gezond, maar heeft kanker gehad.

Ik doe het niet, stap niet in de auto. Doe ik daar goed aan? Weegt het wachten op deze leeftijd van mijn ouders op tegen de baten later? En wanneer is dat later? Is het dan heel anders dan nu?

En dan heb ik nog die vrijheid. Honderden Zeeuwen hebben die niet, omdat hun ouders in verzorgingstehuizen verblijven, waar de deur dicht blijft. Moet die open? Zo ja, voor wie? En voor wie niet?

Geen afscheid van opvang

Mijn jongste wordt volgende week vier, is van baby af aan naar de opvang gegaan. Van haar vrienden en juffen kan ze nu geen afscheid nemen. Vanwege 'Carola'. Vrouwen die honderden poepluiers van haar hebben verwisseld, haar hebben getroost terwijl ik achter deze computer zat te tikken. Haar voor hebben gelezen en haar hebben geknuffeld. "Past nu niet", zegt de opvang in een brief. Misschien later.

Later ja, maar wanneer is dat? Ook dat is vrijheid. De vrijheid om soms toch even nee te zeggen. Of juist ja.