Veiligheidsregio was door risicoprofiel min of meer voorbereid op deze pandemie

"Het is bijzonder dat we nu in deze situatie zitten", reageert Edith van der Reijden, directeur van Veiligheidsregio Zeeland. Het risicoprofiel is nu een half jaar oud. "In zo'n risicoprofiel staat altijd wat je niet wilt."

Terugkijken met de kennis van nu

Joke Gaemers van de GGD vult aan: "Onze arts infectieziekten heeft gezegd dat er tussen de tien en vijftig jaar zit tussen pandemie-uitbraken. De vorige is tien jaar geleden dus we zitten nu aan de voorkant." Ze vindt het erg bijzonder om met de kennis van nu terug te kijken op die voorspelling.

Wat is een risicoprofiel? In het risicoprofiel worden 42 mogelijke risico's ingedeeld naar waarschijnlijkheid. Een (griep)pandemie stond hoog in die inventarisatie omdat het waarschijnlijk is dat het eens in de zoveel tijd gebeurd. De gevolgen voor Zeeland werden ingeschat als catastrofaal, zeker als ook hulpverleners ziek worden en uitvallen. Ter vergelijking zijn dit een paar van de andere risico's die zijn bekeken: Brand binnenstad: Zeer waarschijnlijk en ernstig

Overstroming vanuit zee(armen): onwaarschijnlijk en catastrofaal

Gifwolk schip: zeer onwaarschijnlijk en catastrofaal

Incident kerncentrale: zeer onwaarschijnlijk en catastrofaal

Bij de veiligheidsregio zijn er nu zo'n honderd mensen permanent bezig met de coronapandemie. En het aantal mensen op de afdeling infectieziekten van de GGD is inmiddels vertienvoudigd.

De uitkomst van het risicoprofiel zorgde ervoor dat de GGD alle plannen nog eens heeft nagelopen en aangescherpt. Zo is er bijvoorbeeld in kaart gebracht hoe patiënten beter over zorginstellingen kunnen worden verdeeld.

De Zeeuwse koorts

Ook is de afgelopen jaren meerdere keren geoefend hoe om te gaan met een pandemie. "Twee jaar geleden was er nog zo'n grote oefening in Zeeland", vertelt Gaemers. Die oefening heette 'De Zeeuwse koorts'. Op basis van die oefening hebben de veiligheidsregio en de GGD de plannen bijgeschaafd. Gaemers: "Al die voorbereiding helpt nu enorm." Toch blijft het verrassend hoe snel de voorspelling is uitgekomen.

Dat de voorspelling van het risicoprofiel de juiste was, vindt de directeur van de veiligheidsregio niet iets om van de daken te schreeuwen. Stel dat er een chemisch incident had plaatsgevonden, wat ook een mogelijkheid is, dan was er juist kritiek gekomen op het risicoprofiel. Een chemisch incident stond namelijk lager op de risicoladder. "Tegelijkertijd blijkt dat een pandemie een enorme impact heeft op de samenleving. Daarmee denk ik dat het terecht is dat hij bovenaan het lijstje staat", aldus van der Reijden.

