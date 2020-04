Afscheid nemen als burgemeester in coronatijd, dan zit rustig afbouwen er even niet in

Bij Gerard Rabelink (66) werd in november vorig jaar Parkinson geconstateerd. De ziekte openbaarde zich door een second opinion en kwam een aantal maanden voor Rabelinks pensionering als een flinke schok. Maar nu, middenin de coronapandemie, heeft de burgemeester even geen tijd voor zichzelf: "Je bent burgemeester tot de laatste dag en dat betekent ook dat je alle energie daarin moet stoppen en zorgen dat je er bent voor de burgers. Het is zwaar, maar ik krijgt genoeg adrenaline om m'n werk te doen."

Schrijnend

Via Skype en persoonlijke bezoeken is Rabelink geschrokken van het leed dat ondernemers op zijn eiland hebben door de coronamaatregelen. Het toerisme is een van de belangrijkste sectoren op Schouwen-Duiveland en veel ondernemers en bedrijven komt het water aan de lippen. Rabelink heeft 'schrijnende verhalen' aangehoord, waarbij het huilen hem nader stond dan het lachen.

De afscheidsreceptie die op 8 mei gepland stond, is afgelast vanwege de coronacrisis. Gerard Rabelink treedt officieel uit dienst op 12 mei. Hij wordt opgevolgd door Jack van der Hoek, nu nog gedeputeerde Economie, Landbouw, Europa en Bestuur in de Provincie Noord-Holland. Van der Hoek (Den Haag, 1963) wordt op 14 mei geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland.

Gezinsdrama Zierikzee

Een burgemeesterschap van elf jaar laat zich niet samenvatten in een paar zinnen, maar enkele diepte- en hoogtepunten wil Rabelink wel kwijt. Een dieptepunt was het gezinsdrama in maart 2010, toen een vader in Zierikzee twee van zijn kinderen dood schoot en daarna zichzelf het leven benam. "Een vreselijk moment, een zwarte bladzijde, dat wil je als bestuurder niet meemaken," zegt Rabelink.

Een dieptepunt van een andere orde was de uitbraak van de giftige alg dinoflagellaat Alexandrium in de Ouwerkerkse Kreek in 2012. Die zorgde voor veel zorgen bij de mosselkwekers in de Oosterschelde. Rabelink: "Dat was ook ingrijpend."

Het afgelasten van Concert at Sea in 2011 wegens harde wind was voor de burgemeester een andere, 'moeilijke beslissing'. Leuke momenten waren er ook. De bezoeken van het Koninklijk Huis staan Rabelink bij als een van de hoogtepunten uit zijn burgemeestersperiode.

(foto: Omroep Zeeland)

Wat gaat Rabelink doen als hij na 12 mei niet meer in dienst is al burgemeester? "Niets", lacht hij. "Ik heb een nieuwe baan gevonden en dat is fulltime opa zijn. Alle aandacht gaat naar de kleinkinderen. Ik ga genieten van de vrije tijd samen met mijn vrouw: musea bezoeken, wandelen, fietsen over het eiland en veel lezen. Verder ga ik me niet meer bemoeien met wat er hier op Schouwen-Duiveland gebeurt."