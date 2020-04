Racoon krijgt gouden plaat voor grootste hit tot nu toe vanaf een drone

Bart en Dennis van Racoon knippen gouden plaat 'Het is al laat toch' los van drone (foto: Sony Music)

Het gaat om een gouden plaat voor hun grootste hit tot nu toe: Het is al laat toch. Platenmaatschappij Sony Music gebruikte een drone om de plaat bij de nietsvermoedende zanger Bart van der Weide en gitarist Dennis Huige in de achtertuin te bezorgen. Met de schaar in de hand knipten ze de touwtjes door waarmee de plaat aan de drone was bevestigd.

"Vliegt er opeens een gouden plaat je achtertuin in! Bedankt aan iedereen, voor het luisteren naar Het Is Al Laat Toch. Dit zagen wij niet aankomen", schrijft de band op Facebook.

Het is al laat toch stond een tijdlang op nummer twee in de Top 40. Dat is de hoogste notering voor Racoon tot nu toe. Eerder bereikte Racoon de derde plaats in die hitlijst met No Mercy (2011) en Love You More (2005). Na Oceaan is Het Is Al Laat Toch de tweede Nederlandstalige single die Racoon heeft uitgebracht. Het nummer komt te staan op het nieuwe Nederlandstalige album dat de band nu aan het afronden is.

Lees ook: