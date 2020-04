'Herstellende coronapatiënt heeft nog een lange weg te gaan'

Behandeling fysiotherapeut (foto: Pixabay)

Peursum, van Fysio-Motion in Middelburg, is als fysiotherapeut gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met longproblemen als COPD en astma. Dat zijn over het algemeen mensen van wie de klachten geleidelijk aan erger zijn geworden, een groot verschil met ex-coronapatiënten die snel ineens problemen hebben gekregen.

Voortdurende bijscholing

Om de nieuwe patiënten als corona-therapeut te helpen, heeft Peursum online een cursus gevolgd via het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Om zich corona-therapeut te mogen blijven noemen is hij verplicht zich voortdurend bij te scholen.

Chronisch ZorgNet verplicht de coronaspecialisten ook om een soort netwerkje te vormen met collega's uit andere werkgebieden zoals een ergotherapeut, een diëtist en de huisarts van de betrokken patiënt. Peursum heeft op eigen initiatief in zijn netwerk ook een logopedist opgenomen. Heesheid en stemproblemen na beademing bij een van zijn patiënten was daarvoor de aanleiding.

Zeeland is volgens Nick Peursum voor wat betreft het aantal corona-fysiotherapeuten op de goede weg. Toch doet hij de oproep 'doe de cursus' aan zijn collega's, zodat straks voor iedereen in de buurt therapie beschikbaar is. Behandeling op afstand kan in principe ook, met tips en oefeningen via telefoon of videoverbinding, maar dat is minder effectief.

'Er is nog veel te ontdekken'

Peursum ziet in het helpen van ex-coronapatiënten 'een uitdaging', juist om het zo complex is en nog zoveel moet worden ontdekt. Aan voorspellingen over de duur van behandelingen waagt hij zich niet. Hij laat wel weten dat hij verwacht nog jaren met dit nieuwe specialisme bezig te zullen zijn.