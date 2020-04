GGD en veiligheidsregio zagen pandemie al aankomen; 'Nou ja, hoe bizar zeg!'

In het risicoprofiel van de veiligheidsregio zijn 42 mogelijke rampen in kaart gebracht. Een (griep)pandemie is daarbij ingeschaald als 'waarschijnlijk en catastrofaal'.

Hieronder is de reportage van toen terug te zien. Hij is begin november 2019 opgenomen. Voor de duidelijkheid: De Chinese arts Li Wenliang, die als een van de eersten alarm sloeg over corona, maakte op 30 december voor het eerst melding van het virus.

Op Facebook is de bovenstaande reportage sinds de corona-uitbraak meerdere keren opnieuw gedeeld en mensen reageren verbaasd: "Het verhaal is nuchter en logisch, en wie had er in november gedacht dat corona zo dichtbij was?", schrijft Christian van 't Westende. "Nou ja, hoe bizar zeg!", reageert Nicole van den Dries Fennema. Anne van de Swaluw schrijft: "Krankzinnig. Maar wel gaaf dat we in een land wonen waar zo een GHOR gewoon oefent op dit soort dingen."

Met de kennis van nu

Ook voor de deskundigen in de reportage zelf is het vreemd om er nu, middenin de coronapandemie, op terug te kijken. Zo zegt arts infectieziekten Hetty Koppenaal van de GGD Zeeland dat er doorgaans tussen de tien en vijftig jaar tussen pandemie-uitbraken zit. "We hebben er één gehad tien jaar geleden ongeveer. Dus het kan volgend jaar alweer zijn." Directeur Joke Gaemers van de GGD Zeeland vindt het erg bijzonder om met de kennis van nu terug te kijken op die voorspelling.

Volgens Edith van der Reijden, directeur van Veiligheidsregio Zeeland, was Zeeland dankzij dat risicoprofiel beter op de virusuitbraak voorbereid. Zo heeft de GGD alle plannen nog eens heeft nagelopen en aangescherpt. Ook is de afgelopen jaren meerdere keren geoefend hoe om te gaan met een pandemie.

'Enorme impact'

Toch vindt ze het uitkomen van die voorspelling niet iets om van de daken te schreeuwen. Als een van de andere gevaren op die risicokaart nu voor grote problemen hadden gezorgd in Zeeland dan was er juist kritiek gekomen op het risicoprofiel, denkt zij. "Tegelijkertijd blijkt dat een pandemie een enorme impact heeft op de samenleving. Daarmee denk ik dat het terecht is dat hij bovenaan het lijstje staat", aldus van der Reijden.

