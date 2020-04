'Op is op'; vuurwerktekort dreigt door coronacrisis

"Wij hebben best wel veel vuurwerk al binnen laten komen", zegt Traas. "Van de 105 artikelen hebben we er 103 binnen. Wij waren er gelukkig vroeg bij, maar volgens onze leverancier houdt het hierna ook gewoon op. Op is op en ik denk niet dat alle vuurwerkverkopers genoeg vuurwerk binnenkrijgen voor heel Nederland."

Volgens Traas starten de fabrieken in China in september weer met produceren. "Daar hebben wij alleen niks aan, want dan moet het nog gekeurd worden en dan is het nooit voor 31 december bij ons."

Twee bunkers vol

Toch gaat Traas niet bij de pakken neerzitten. Ondertussen heeft hij twee van zijn vuurwerkbunkers, achter zijn winkel, al helemaal gevuld met vuurwerk. "Ik roep alle vuurwerkverkopers op om alvast te bestellen. Dan heb je in ieder geval genoeg. Mijn laatste bestelling komt deze week binnen", zegt Traas.

Vuurwerkverkoop (foto: ANP)

Vuurwerkverkopers hadden het al niet zo makkelijk doordat de overheid de vuurwerkregelgeving aanscherpte. Zo mogen er geen pijlen de lucht meer in en zijn bijvoorbeeld ook vuurwerkmatten verboden.

'Wat willen mensen nog uitgeven?'

"Ook is het natuurlijk de vraag wat mensen nog willen uitgeven aan vuurwerk na de coronacrisis", zegt Traas. "Maar we hebben dat in een eerdere crisis ook gezien, toen werd er toch best wat vuurwerk verkocht. Mensen hebben toch zoiets, na alle ellende gaan we toch het nieuwe jaar goed vieren."