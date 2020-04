Dode hond met ingeslagen schedel gedumpt in Middelburg

Dode hond met ingeslagen schedel gedumpt in Middeburg (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

De schedel van de hond was ingeslagen en de politie gaat er dan ook van uit dat het dier opzettelijk om het leven is gebracht. De dode hond zat in een grote blauwe vuilniszak en de kop van het dier was in een jutezak gewikkeld. De Stichting Dierenwelzijn Walcheren, die sinds deze maand met een dierenambulance op Walcheren rijdt, heeft foto's van het dode dier op Facebook gezet in de hoop dat mensen de hond herkennen.

Lugubere vondst

De lugubere vondst werd al vorige week maandag gedaan, maar van de politie mocht de stichting eerder nog niets hierover naar buiten brengen, vanwege het politieonderzoek. Ondanks speurwerk is het de politie nog niet gelukt om de eigenaar te achterhalen, dus heeft de stichting groen licht gekregen om via sociale media de hulp van het publiek in te roepen.

Het gaat om een Amerikaanse staffordshireterriër of in ieder geval een kruising met dat hondenras. Het dier was gechipt, met chipnummer 528210004897541, maar de chip was niet geregistreerd. Wel is bekend dat de chip na 21-6-2018 in Terneuzen moet zijn geplaatst. Ook navraag bij dierenartsen en asiels heeft niet geleid tot het achterhalen van de eigenaar.

Het dier werd gevonden op de oever van een zijtak van het kanaal door Walcheren aan de Uijterschootweg in Middelburg, bij industrieterrein Arnestein 2. Iedereen die meer weet over de identiteit van de hond, zijn baasje of wie iets verdachts gezien heeft in de buurt van de dumplocatie wordt opgeroepen om contact op te nemen met de politie of met de Stichting Dierenwelzijn Walcheren.

'Gruwelijke daad'

"Het is uiteraard ontzettend belangrijk te weten te komen wie deze gruwelijke daad op zijn of haar geweten heeft! Zowel de politie als wij vragen jullie dringende hulp bij het ophelderen van deze zaak", zo schrijft de stichting op Facebook.

Pas op: de foto's van de dode hond bij het bericht op Facebook kunnen als schokkend ervaren worden.