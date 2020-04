Deel toeristische accommodaties mag weer verhuurd worden

Strandhuisjes in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

De nieuwe regels gelden in eerste instantie van 1 tot 22 mei. De komende weken besluit de veiligheidsregio hoe de tijd daarna eruit gaat zien. Volgens de VRZ worden de overnachtingsmogelijkheden met de nieuwe maatregelen vooral versoepeld voor 'rustzoekers'.

Recreatieondernemers mogen dus weer vijftien procent van hun accommodaties verhuren, zolang die eigen sanitair hebben. De verhuurders moeten hun gasten registreren op een centrale site: Zeelandveilig.nl/corona. Op deze manier kan de VRZ in de gaten houden hoeveel toeristen er in Zeeland overnachten.

Eigenaren van tweede woningen mogen hun woningen niet verhuren, nachtverblijf in deze woningen is alleen toegestaan voor eigen gebruik, inclusief directe gezinsleden.

Beperkte openstelling van toeristische mogelijkheden

Het gaat om een beperkte openstelling van de toeristische mogelijkheden in Zeeland. Tot afgelopen vrijdag zat Zeeland hermetisch op slot voor toeristen. Dit in tegenstelling tot veel andere toeristische regio's als Friesland, Drenthe en Limburg waar veel meer mogelijk was.

Teugels vieren

Veel Zeeuwse recreatie-ondernemers hoopten daarom al dat de VRZ ook in Zeeland de teugels weer wat zou laten vieren. Het is de vraag of de maatregelen die nu door de VRZ zijn bevestigd, aan die hoop tegemoet komen.

"Maar 15 procent bezettingsgraad is gemiddeld in mei", laat Jan Lonink, voorzitter van de VRZ weten. ''Verhuurders die we hebben gesproken, zeggen dat ze hiermee kunnen leven. Voor 22 mei is er duidelijkheid of er dan misschien opnieuw meer mogelijkheden zijn."