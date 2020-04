Strandhokjes opgebouwd, maar wanneer ze gebruikt mogen worden?

Vandaag is hij wel begonnen met de opbouw van de ruim tweehonderd strandhuisjes langs het Banjaardstrand. "Eindelijk weer aan de slag na weken niks doen," zegt Van Halst. Samen met zijn vader en twee personeelsleden timmert hij de komende weken de houten skeletten in elkaar om te verhuren.

Huurders zouden er normaal gesproken vanaf half mei gebruik van kunnen maken, maar vanuit de veiligheidsregio is er nog geen groen licht om ze te mogen gebruiken. De veiligheidsregio meldde vandaag dat over het wel of niet toestaan van het gebruik van strandcabines (daghokjes) op 8 mei een besluit wordt genomen. Van Halst hoopt dat het snel kan; "want dan zijn er eindelijk weer eens inkomsten."

Februaristormen

Van Halst heeft dit jaar ook nog eens duizenden euro's extra uitgaven. Tijdens de februaristormen zijn grote stukken duin weggeslagen, waardoor een grond- en verzetsbedrijf alles moet egaliseren. Vier grote machines zijn de komende dagen bezig om het strand onder de huisjes op te hogen en weer vlak te maken.

Strandhuisjes mogen weer worden opgebouwd (foto: Omroep Zeeland)

Frank is de derde generatie Van Halst die de huisjes verhuurt en het paviljoen runt. Ze hebben goede jaren achter de rug, maar het vet op de botten verteert in deze tijdens snel. Frank volgt de mogelijk nieuwe regels van de veiligheidsregio op de voet, want ze zijn bepalend voor de toekomst van het bedrijf.

"Hopelijk na Pinksteren"

"Ik hoop dat we na Pinksteren weer met de anderhalve-meter-regel open kunnen. Dat is dan nog niet helemaal ideaal, maar daar kunnen we dan wel weer mee verder." Wanneer hij de grote van het strand ziet denkt hij dat er in ieder geval mogelijkheden zijn. "Het is hier allemaal net wat makkelijker om afstand van elkaar te houden."