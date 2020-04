Beschuit met muisjes in het Zwin: eerste ooievaartjes van dit jaar geboren

Als je goed kijkt zie je in het rechtse nest een klein kopje boven de rand uitsteken. (foto: Zwin Natuur Park)

"Deze zijn aan de vroege kant", vertelt directeur Ina de Wasch van het Zwin Natuur Park, net over de grens bij Cadzand. "Dit ooievaarskoppel komt al heel lang bij ons. De moeder is negentien jaar geleden geringd en broedt ieder jaar in ons park. Ze is er altijd vroeg bij."

Niet op kraamvisite, wel een livestream

De jongen zijn nu zo'n twaalf centimeter groot en wegen ongeveer 70 gram. Ze ontvangen geen kraamvisite - het Zwin Natuur Park is dicht vanwege het coronavirus - maar zelfs al zou dat het geval zijn, dan zou je ze in levende lijve nog niet zien. De jonge dieren worden de eerste dagen behoorlijk afgeschermd door hun ouders.

Wel kan je ze in de gaten houden via onderstaande livestream. De jongen zitten in het rechtse nest en piepen af en toe met hun kopjes boven de rand. In het linkernest moeten de eieren nog worden uitgebroed. Dit ooievaarskoppel ging pas half april als een van de laatste koppels tot broeden over.

Livestream ooievaars Zwin Natuur Park

In totaal zijn twaalf ooievaarsnesten bezet in het park. "De vier die nu geboren zijn, komen allemaal uit dat eerste nest", zegt Wasch, die net als de rest van het personeel aan de livestream gekluisterd zat om niks van de geboorte te missen. "Dus we hebben nog wat ooievaartjes te gaan."