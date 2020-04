Bevrijd van Zeeland: dat moet gevierd worden!

Sommelsdijkse vlaggen in de Dubbele Ring in Sommelsdijk (foto: Omroep Zeeland)

Sommelsdijk vormde lange tijd een Zeeuwse enclave op het Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Op 29 april 1805 werd hier een einde aan gemaakt door een gebiedsruil tussen Holland en Zeeland. Sommelsdijk hoort sindsdien bij Zuid-Holland.

Corné Hollaar en Bertrand van den Boogert, beiden actief bij het Streekmuseum in Sommelsdijk, grepen dit historische feit aan om de Onafhankelijkheidsdag van Sommelsdijk in het leven te roepen.

De vlag op de kerktoren als startsein van de onafhankelijkheidsdag (foto: Omroep Zeeland)

Vanochtend om 8.00 uur werd op de kerktoren van de Hervormde Kerk in Sommelsdijk de Sommelsdijkse vlag gehesen als startsein van de Onafhankelijkheidsdag. Veel inwoners volgden dat voorbeeld, de vlaggen vonden gretig aftrek in het winkeltje van het Streekmuseum. "Ze zijn inmiddels bijna uitverkocht," vertelt Corné Hollaar.

Een vrouw op straat begrijpt wel waarom, ze is blij met de Onafhankelijkheidsdag want die maakt nog duidelijker dat Goeree-Overflakkee - en dus Sommelsdijk - bij Zuid-Holland hoort, iets waar de rest van Nederland zich nog wel eens in wil vergissen. "En dat is wel een dingetje hoor", zegt ze.

Misschien zou Goeree-Overflakkee zelfs beter bij Zeeland passen dan bij Zuid-Holland." Corné Hollaar

Maar is het dan echt zo verschrikkelijk om bij Zeeland te horen? Volgens Hollaar is dat absoluut niet het geval: "Zeeland is prachtig. Veel dorpsgenoten zullen deze mening niet met mij delen, maar misschien zou het eiland Goeree-Overflakkee zelfs beter bij Zeeland passen dan bij Zuid-Holland."

"Qua indeling met dorpjes die dicht bij elkaar liggen, lijken we veel op Zeeland", verklaart Hollaar. "Bij het Streekmuseum vinden we het vooral belangrijk dat de historie van dit verhaal bewaard blijft en dat we de geschiedenis in leven houden."

Corné Hollaar met de vlag van 'zijn dorp' Sommelsdijk (foto: Omroep Zeeland)

Een dorpsbewoner is het roerend met Hollaar eens: "Als ik echt in m'n hart kijk, zou ik best wel bij Zeeland willen horen, want ik vind Zeeland heel leuk." Toch heeft ze de vlag opgehangen. "Als er iets te vieren valt en je hebt de vlag van Sommelsdijk, dan moet je hem uithangen."

Jaarlijkse traditie

De eerste editie van de Onafhankelijkheidsdag van Sommelsdijk is dus een feit. Als het aan de initiatiefnemers ligt, wordt het een jaarlijkse traditie: "Nu mogen we door de coronacrisis niks extra's doen, maar volgend jaar lijkt het ons leuk om nog meer activiteiten te organiseren op deze dag."

Verslaggever Simone Gideonse trok door het dorp op deze eerste Onafhankelijkheidsdag