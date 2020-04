Nog veel onzekerheid bij recreatieondernemers: 'Hier verdien je nog geen geld mee'

Kamperen, zoals hier, kan voorlopig nog niet (foto: Omroep Zeeland)

Vijftien procent van de accommodaties mag verhuurd worden, mits ze eigen sanitair hebben. Volgens Brinkman is dat een stap in de goede richting, maar is het nog niet waar de sector op dit moment had willen zijn. "Er zijn collega's die hier helemaal niks mee opschieten. Die collega's hebben toeristische plaatsen zonder privé-sanitair. Die zijn hier absoluut niet blij mee", stelt Brinkman.

Normale bezettingsgraad?

Recron Zeeland had op meer dan 15 procent gehoopt, net als veel ondernemers. Jan Lonink, voorzitter van de VRZ, zei eerder vandaag dat die 15 procent in lijn is met de normale bezettingsgraad, die volgens hem in mei op 14 procent ligt.

Toch vallen er nu mensen buiten de boot, die normaal wel hadden komen, zegt Brinkman. "Denk aan campinggasten die niet kunnen komen omdat ze geen eigen sanitair hebben." Brinkman zelf staat 'niet te juichen, maar ook niet te janken'. "Het is gelukkig een stap vooruit, alleen blijft het gewoon moeilijk. Hier verdien je nog geen geld mee."

Arjen Brinkman van RECRON Zeeland reageert op de versoepeling voor recreatieondernemers