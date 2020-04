Blije gezichten op de Zeeuwse sportvelden: 'Thuiszitten is stom'

"Ze renden gelijk het veld op toen het hek openging", vertelt voorzitter David Bakker van voetbalvereniging Yerseke. De laatste trainingen waren begin maart en dan is dit voor zowel de voetballers en de club een hele opluchting. "Je hebt ook gewoon een maatschappelijke functie op zo'n dorp en dat valt gewoon weg. Dat is heel vreemd en dus zijn we erg blij dat we weer iets kunnen doen", zegt Bakker.

Nog niet alle jeugdleden van Yerseke konden het veld op vandaag. Kinderen die vanaf dertien jaar moeten nog even wachten, omdat iedereen die ouder is dan 13 nog verbonden is aan de 'anderhalve meter-regel'. "Voetballen op anderhalve meter gaat gewoon niet. Dus we moeten even afwachten hoe het loopt en dan kijken of de rest straks ook de slag kan", vertelt Bakker.

Voorbereidingen

Niet alleen de voetbaltrainingen begonnen vandaag weer, ook andere sportverenigingen pakten de draad weer op. Zo werd er bij LTC De Stoof in Koudekerke weer getennist. Ook daar gingen wat voorbereidingen aan vooraf. "We hebben een looproute bewegwijzerd, er zijn bordjes opgehangen met richtlijnen, we hebben reinigingsmiddelen aangeschaft en de kleedkamers en kantine zitten op slot", zegt bestuurslid Ellen Verhulst.

Tennisleraar Michel Kokelaar begon vandaag weer met tennislessen in Koudekerke (foto: LTC De Stoof)

Die maatregelen vallen in het niet als je kijkt naar wat een turnvereniging als GV Delta Sport in Zierikzee allemaal moet doen om weer samen te kunnen trainen. "Alles wat we kunnen gebruiken hebben we naar buiten gehaald", zegt trainster Babette Verkerke.

De turners mogen vanwege de coronamaatregelen niet zoals gebruikelijk binnen turnen. Ook sommige apparaten, zoals de balk en de brug, zijn nu geen optie. Verkerke: "Vanwege de veiligheid, je wilt niet dat het virus op die materialen komt."

'Leuker dan binnen'

De kinderen hebben het in ieder geval prima naar hun zin. "Ik vind het leuker dan binnen", zegt Liv. Wel mist ze dat ze niet alle turntoestellen mag gebruiken. Ook Nynke, die de afgelopen weken thuis op de turnmat oefende is blij dat ze weer naar de vereniging mocht komen. En buiten heeft zo z'n voordelen: "Je wordt tijdens het turnen lekker fris, binnen zweet je meer."