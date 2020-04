Van Koeveringe bezorgd over Zeeuwse recreatiesector

Henk van Koeveringe (foto: Omroep Zeeland)

"Je hebt natuurlijk grote concerns als Roompot, maar je hebt ook nog veel kleine familiebedrijven in de Zeeuwse recreatie. Die werken vaak met een negatief werkkapitaal", stelt Van Koeveringe. Dat wil volgens hem zeggen dat geld van de reserveringen nodig is om het komende seizoen voor te bereiden. "Als er te weinig reserveringen zijn, of mensen accepteren geen vouchers maar willen hun geld terug, dan zijn er een hoop bedrijven morgen virtueel al failliet."

15 procent

De VRZ maakte woensdag bekend dat de mogelijkheden voor toeristische verhuur iets worden verruimd. Verhuurders mogen 15 procent van hun accommodatie verhuren, maar moeten wel hun aantal gasten aanmelden op de site Zeelandveilig.nl/corona. Zo kan de VRZ in de gaten houden hoeveel toeristen er in Zeeland zijn.

Slaapstrandhuisjes

Eigenaren van tweede woningen, maar ook slaapstrandhuisjes, jachten en vaste staanplaatsen op campings mogen vanaf morgen, vrijdag 1 mei, ook weer in hun eigen accommodatie overnachten, mits ze hun eigen sanitaire voorzieningen hebben. Gemeenschappelijke douches en toiletten op campings en jachthavens blijven dicht.

15 procent van de verblijfsaccommodaties mag van de VRZ weer verhuurd worden in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Van Koeveringe is blij dat er nu tenminste weer iets mogelijk is en houdt zich ook vast aan de uitspraak, dat de VRZ nu wekelijks gaat kijken of er mogelijkheden zijn om meer toeristen toe te laten.

Ameland

De oud-directeur van Roompot Vakanties voelde zich zich de afgelopen weken steeds bozer worden, toen hij zag dat alle toeristische overnachtingen in Zeeland nog verboden waren, terwijl andere regio's als Limburg en Friesland volop toeristen ontvingen. "Ik vroeg me wel eens af: hoe kan dat nou? Op Ameland zit niet eens een huisarts, terwijl wij hier twee ziekenhuizen in de provincie hebben!"

Eigen portemonnee

Van Koeveringe benadrukt dat hij met pensioen is en niet praat uit eigen financieel belang. "Ik heb geen aandelen meer en ben nergens financieel in geïnteresseerd. Het gaat me gewoon aan het hart om de sector in Zeeland zo te zien worstelen. Ik ben echt heel erg bezorgd."