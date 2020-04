Windhoos in Breskens: 'Ik kreeg me toch een duw en viel tegen de schutting'

Schade na windhoos Breskens (foto: Omroep Zeeland)

"Mijn vrouw en ik zaten naar het journaal te kijken toen het ineens heel hard begon te waaien", legt Waleboer uit. Normaal gesproken gaat hij dan naar buiten om zijn terrasoverkapping extra vast te maken. "Dat ding ging helemaal heen en weer dus was het tijd voor de stormbandjes. Maar het ging steeds harder waaien."

Tegen de schutting

Waleboer had net het eerste stormbandje vastgemaakt toen de windhoos recht over hem heen kwam. "Alsof er in ene keer een hele grote stofzuiger werd aangezet. Ik kreeg me toch een duw in de rug en werd zo tegen de schutting aangegooid." Op dat moment zag Waleboer de pergola op zich afkomen. "Die kon ik nog maar net tegenhouden."

Wim Waleboer vertelt over de windhoos in zijn voortuin

Waleboer is erg geschrokken, maar kwam er met een paar snijwonden in zijn handen vanaf. "Mijn vrouw heeft veel brocante dingetjes in de tuin. Die zijn allemaal kapot. Het begon met wat wind, maar dit was geen normale windvlaag. Alles vloog rond me."