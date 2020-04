'Je ziel en zaligheid leg je niet op tafel in een telefoongesprek'

Een psychiatrische patiënte raakt in de knel door beperkende Corona-maatregelen. (foto: Omroep Zeeland)

Je haar weken niet kunnen laten knippen, is vervelend. Maar weken je hulpverlener niet kunnen zien, terwijl je een zware depressie hebt, is toch wel van een iets andere orde. De hulpverleners zijn vooral aangewezen op de telefoon, maar die kan het persoonlijke contact niet vervangen. Zeker niet bij veel van de problemen waar de cliënten van de geestelijke gezondheidsinstelling in Kloetinge mee kampen: angst, depressie en soms ook agressie.

Het gaat om duizenden Zeeuwen die met psychische problemen thuis zitten. Waar ze eerst misschien wekelijks of zelf dagelijks iemand van Emergis zagen voor een gesprek of behandeling, is dat nu alleen contact via de telefoon. En dat is toch echt heel iets anders.

Emergis behandelt jaarlijks ruim 13.000 clienten. Dat zijn Zeeuwen van jong tot oud, van lichte klachten als een lichte depressie tot mensen die psychoses hebben en zelfmoordpogingen ondernemen. Emergis heeft 500 cliënten die intern verblijven, in de kliniek of in één van de beschermde woonvormen in de provincie. De instelling in Kloetinge heeft ook een speciale telefoonlijn geopend voor mensen die een praatje willen maken of zich zorgen maken.

Lievense ziet een groot verschil tussen de mensen die hij voor de coronacrisis al in behandeling had en die hij nu in behandeling krijgt. "Met de eerste groep heb ik al een band opgebouwd, is er al vertrouwen. Met de tweede niet. Die bel ik met gevoelige vragen en ik kan het me voorstellen dat je dan niet meteen alles op tafel legt. Terwijl het wel belangrijk is voor mij als hulpverlener om een goed zorgplan op te stellen. "

Ook Ralph Gillissen, directeur Zorg van Emergis, hoort wisselende geluiden. "Er zijn cliënten en medewerkers die zeggen dat ze het videobellen er ook na de crisis inhouden. Dat ze het een fijne manier van communiceren vinden."

Maar er zijn ook cliënten die andere signalen afgeven. "Hun netwerk is al klein en het contact in de polikliniek of bij hen thuis met onze medewerkers viel onder hun belangrijke sociale contacten. Ze voelen zich nu eenzamer." Gillissen gaat ervan uit dat Emergis na de coronacrisis extra zorgvragen krijgt van deze groep cliënten.

