Fruittelers krijgen hulp om bedrijf toekomstbestendig te maken

Zeeuwse boomgaarden stonden deze week volop in bloei (foto: Omroep Zeeland)

Het idee voor het project is ontstaan naar aanleiding van diverse zware jaren voor de fruitteelt. In 2014 kwam Rusland met een boycot waardoor een grote afzetmarkt wegviel voor de Zeeuwse telers. Daarna volgde jaren met nachtvorst-, hagel-, hitte- en droogteschade. Gevolgen van een veranderend klimaat. "De stemming onder fruittelers is bedrukt als je weet dat je nu al schade hebt aan je toekomstige oogst. Gebrek aan zoet water is de grootste boosdoener", zegt ZLTO-adviseur John Bal.

Ze hebben een aantal rampjaren achter de rug en dat kunnen ondernemers financieel niet blijven dragen, dus is het goed om alle opties open te houden." John Bal, ZLTO

Zo'n vijftig ondernemers kunnen zich aansluiten bij het tweejarige project 'Innovatief fruit telen in een veranderend (ondernemers)klimaat'. Fruittelers in Zeeland worden gecoacht bij het maken van strategische keuzes voor hun bedrijf en dan kan het dus ook best zijn dat ze na twee jaar te horen krijgen dat ze beter kunnen stoppen.

Sommige telers zullen stoppen met fruitteelt

John Bal: "Dat is niet de eerste insteek, maar het zou voor enkele ondernemer wel een optie kunnen zijn. Hoe moeilijk en hoe hard het ook is, maar je moet mee kunnen in de toekomst. Ze hebben een aantal rampjaren achter de rug en dat kunnen ondernemers financieel niet blijven dragen, dus is het goed om alle opties open te houden."

Klimaatbestendig maken

Het kan ook zijn dat er wordt geadviseerd om andere gewassen of soorten fruit te te telen. Het grootste doel is het klimaatbestendiger maken van het bedrijf. "We kijken dan in de hele breedte van het ondernemerschap." Het project wordt uitgevoerd door ZLTO in samenwerking met de Nederlandse Fruitteelt Organisatie en de Rabobank, met steun van de Provincie Zeeland.