Hulp voor ondernemers om deze crisistijd door te komen

Dockwize kijkt samen met ondernemers naar mogelijkheden om sterker uit deze crisis te komen (foto: Dockwize)

Voor het programma hebben zich 54 ondernemers aangemeld. De eerste sessies zijn vandaag geweest. Een groot deel van de aanmeldingen komt uit de vrijetijdssector, die hard geraakt is door de crisis. "Ongeveer de helft van de aanmeldingen is dat nu en gezien de situatie in die sector is dat logisch", zegt directeur Matthijs Lugtenburg van Dockwize.

Sterker uit de crisis komen

Het programma wordt zes weken online aangeboden en ondernemers krijgen individuele begeleiding van experts. Per persoon wordt een actieplan gemaakt om sterker uit deze crisis te komen. "Wat we van ondernemers vragen is tijd, inzet en de wil om kritisch naar hun bedrijf te kijken", zegt Lugtenburg. "Alles zit onder één dak, dat maakt het wel zo duidelijk in een tijd waar zoveel initiatieven, regelingen en loketten zijn waar je terecht kunt."



Dat de noodzaak er is, dat is wel duidelijk volgens hem. Hij hoort dat ondernemers het lastig hebben, maar ook wel kansen zien in deze tijd. Maar ze hebben hulp nodig hebben om die kansen te benutten. Toch hoort Lugtenburg ook schrijnende verhalen. "Dat de omzet voor meer dan de helft is weggevallen en er zitten ook ondernemers tussen voor wie het er echt niet goed uitziet. We kunnen misschien niet iedereen er bovenop helpen, maar daar gaan we wel ons best voor doen."

Helft van de bedrijven in acute problemen

Wegvallende orders en verkopen zorgen in bijna de helft van de gevallen voor acute problemen, blijkt uit recent onderzoek van VNO NCW Zeeland Brabant. Op termijn dreigt dit percentage op te lopen tot zelfs 84 procent.



Dockwize blijft de komende weken lopen, dus nieuwe ondernemers kunnen zich blijven aanmelden. Het initiatief wordt ondersteund door de provincie Zeeland, ZLM Verzekeringen, Zeeuwse Verzekeringen, Impuls Zeeland en de Rabobank.