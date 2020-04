Van Hecke: 'Steeds weer dat hardlopen, geef mij maar een bal'

Jan Paul van Hecke wint een kopduel van een speler van Jong AZ (foto: Orange Pictures)

Rogier Veenstra uit Middelburg is trainer van Tweede Divisieclub ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht. "Natuurlijk baal ik van het stilleggen van de competitie, maar voor ons pakt het niet zo slecht uit", zegt hij. "We stevenden af op degradatie maar dat is nu afgewend. We blijven komend seizoen dus in de tweede divisie. Ik ben dan ook al volop bezig met de voorbereidingen voor komend seizoen."

Liever een bal

Jan-Paul van Hecke uit Arnemuiden is speler van NAC in de Eerste Divisie. Hij probeert zich voorlopig thuis fit te houden. "We hebben schema's gekregen van de club om in conditie te blijven, en die voer ik allemaal uit", zegt hij. "Maar steeds weer dat hardlopen over het asfalt valt me niet mee. Geef mij maar een bal en een voetbalveld."

"Je bent van kind af aan elke dag bezig met voetballen", zegt trainer Veenstra. "De situatie waarin we nu verkeren is echt heel apart. Ik hoop dat we dit nooit meer mee hoeven te maken." Jan-Paul van Hecke had het - net als iedereen - niet zien aankomen. "Je bent lekker aan het voetballen en opeens valt alles stil. Niemand had dit ooit verwacht. Gelukkig gaan we op 11 mei weer beginnen met trainen, in kleine groepjes."

Transfer naar grote club

Voor Van Hecke speelt nu nog iets anders een grote rol. "Er is veel interesse voor mij, ik hoop op een transfer naar een grote club zodat ik volgend seizoen in de Eredivisie speel. Een bijzondere situatie want aan het begin van dit seizoen zat ik nog veel op de bank. En nu dit."

Rogier Veenstra verwacht dat Van Hecke volgend jaar niet meer voor NAC speelt. "Ik denk dat hij daar vertrekt en hoop dat hij volgend jaar inderdaad in de Eredivisie speelt. Bij een club die een beetje lijkt op NAC. Veel contact met de supporters, een volkse club."