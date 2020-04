Wedstrijd: wie ontwerpt de beste klimaatbestendige tuin?

Een voorbeeld van stenen én groen in de tuin (foto: OZ )

De tuinwedstrijd wordt georganiseerd om ervoor te zorgen dat schade door klimaatverandering zo min mogelijk toeneemt. Overheden hebben afgesproken om rekening te houden met de gevolgen van hitte, wateroverlast of juist droogte, bijvoorbeeld bij de aanleg van woonwijken of het opknappen van bestaande bebouwing. En nu kunnen inwoners dus zelf in actie komen.

Creatief in coronatijd

"Hoe je het ook wendt of keert, we merken allemaal dat het weer verandert. En daar moeten we ons aan aanpassen" zegt gedeputeerde Anita Pijpelink. "Door het organiseren van de wedstrijd hopen we dat de inwoners van Zeeland gaan nadenken over het klimaatbestendig inrichten hun tuin. Daarnaast willen we met de ingezonden ontwerpen ook andere inwoners inspireren. Tijdens deze periode van intelligente lock-down is het een creatieve activiteit waar iedereen vanuit huis aan mee kan doen."

De bedoeling is dat deelnemers voor 21 juni een tekening, collage of maquette met korte toelichting inzenden via de website zeelandverandertmee.nl. Een jury met onder anderen weerman Jos Broeke, hovenier Rick van Cleef van IVN Natuureducatie) en gedeputeerde Pijpelink kiest vervolgens de beste, en maakt die winnaar bekend op 7 juli.