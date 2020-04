Zeeuwse coronacijfers: alleen enkele nieuwe besmettingen

Zet jouw hulpvraag op de Zeeuwse kaart (foto: OZ)

De telling van het aantal coronadoden blijft daarmee op 53 staan. Wat betekent dat de corona-ontwikkeling in Zeeland nu tot stilstand lijkt te zijn gekomen. Maar het is de afgelopen weken al een paar keer gebeurd dat pas enkele dagen na een overlijden of een ziekenhuisopname de betreffende melding in de statistiek werd opgenomen.

Grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling sinds het begin van de crisis weer, zoals de registratie die nu weergeeft. Ga met de muis over de lijnen en de staven voor de aantallen.

Grafiek niet te zien? Klik op deze link.

Grafiek niet te zien? Klik op deze link.

Kaart

Onderstaande kaart laat het aantal coronadoden per gemeente zien, zoals opgegeven door het RIVM. Ga met de muis over de cirkels voor de details per gemeente. Ook het aantal ziekenhuisopnamen wordt vermeld.

Kaart niet te zien? Klik op deze link.

Verschil

Er is een verschil van één tussen de opgave van het aantal Zeeuwse coronadoden in bovenstaande kaart (het totaal van de Zeeuwse gemeenten bijelkaar opgeteld) en het totaal aantal doden volgens de grafieken erboven. Dat wordt veroorzaakt door een verschil in de opgaven in de twee afzonderlijke statistieken die door het RIVM worden bijgehouden. Van één dode is het daarom (nog) niet bekend in welke gemeente die woonde.