Niet eerder was het in april zo zonnig in Zeeland

Zonsopkomst bij de Zwaakse Weel in 's-Gravenpolder (foto: Casper Baarda)

Ook het record van een KNMI-meetstation in Zeeland werd gebroken. Dat stond sinds 2007 op Vlissingen met 287,5 zonuren. Tot op dit moment vandaag is dat 290 zonuren bij het meetstation in Wilhelminadorp, meldt Geirnaerdt.

Weerman Jules Geirnaerdt van Omroep Zeeland legt uit hoe het record tot stand is gekomen.

Zeeland heeft drie KNMI meetstations. Die staan in Vlissingen, Wilhelminadorp en Westdorpe. Het gemiddelde aantal zonuren is van die drie stations bij elkaar opgeteld en dat door drie gedeeld.

Wilhelminadorp heeft nu meer zonuren dan het oude record van Vlissingen in 2007. Alle drie stations bij elkaar opgeteld hebben zoveel zonuren dat we ook kunnen spreken van een nieuw gemiddelde record aantal zonuren in april 2020.

Aantal zonuren in Zeeland

Weerstation 2007 2020 16.00 uur Vlissingen 287,5 (oude record) 280 Westdorpe 280 282 Wilhelminadorp 280 290 Gemiddelde 282,5 (oude record) 284

Is het zonurenrecord op weerstation Wilhelminadorp ook een nationaal record?

Dat zou nog kunnen. Aan het einde van de dag hebben we daar zekerheid over. Daarvoor is 293,6 uur nodig, gemeten op de meetmast in Cabauw in 2007. Officieel wordt de zonneschijduur in het weerrapport van middernacht meegegeven.

Hoeveel zonuren heeft april gemiddeld in Zeeland?

Normaal gesproken heeft april zo'n 193 zonuren. De huidige waardes zijn dus fors hoger.

Hoe worden zonuren gemeten?

Dat gaat tegenwoordig via een berekening uit de globale straling. Dat is een deel van het zonnespectrum dat beschikbaar is voor de opwarming van het aardoppervlak.

Vroeger had je de Campbell-Stokes meter. Daarbij brand de zon gaatjes in een meetstrook, die werden opgeteld. Bij het KNMI wordt dit nog als backup en verificatie gemeten.

Wat is zonkracht?

De zonkracht is de uitdrukking van de hoeveelheid ultra violette straling (UV), oftewel de UV-index. Die kan variëren van 1, heel weinig, tot maximaal 8 in Nederland en dat is heel sterk. In april is de UV-index normaal gesproken zwak met een hoogte van 4, deze keer was de UV-index in april vaak 5 en dat betekent dat onze huid binnen 15 minuten rood kan kleuren en makkelijk kan verbranden.

Moeten we nu ook al oppassen voor de felheid van de zon?

Dat moet je altijd in april. Door de schone lucht door de coronacrisis is de zonkracht nu wel hoger dan normaal. De wind is in april fel en we zijn nog weinig gewend. Vroeger verbrandden vooral land-loonwerkers in april heel erg.

Opgedroogd slib in Ritthem (foto: Jo Dingemanse)

Was april 2020 ook de droogste maand ooit?

April 2020 leek ook de droogste aprilmaand te worden, maar de regen van de laatste tijd zorgt ervoor dat deze aprilmaand buiten de top vijf terecht komt. De droogste aprilmaand was in 2007, toen viel minder dan 1 millimeter regen. In Wilhelminadorp viel toen zelfs helemaal geen regen.

Is door de regen van de afgelopen dagen de droogte opgelost?

De droogte oftewel het neerslagtekort is teruggelopen met 10 mm. Daarmee is de droogte niet voorbij, maar voor de toplaag is het wel beter geworden. In deze periode vallen vooral fikse buien. Maar de droge grond kan dat niet zo snel verwerken, dus stroomt dat water snel weg via sloten. Beter voor de droogte is het als het urenlang licht zou regenen.

(foto: Kristian de Winter)

