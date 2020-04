Ride for the Roses-boegbeeld Theo Schouwenaar overleden

Theo Schouwenaar laat het eindbedrag zien van de Ride in 2019. (foto: Omroep Zeeland)

In 2012 werd Schouwenaar getroffen door longkanker. Op de rouwkaart is zijn eigen tekst te lezen: "Acht jaar knokken tegen die rotziekte, het lijkt een bergetappe waar geen eind aan komt. Nu krijg ik rust en ben uit mijn lijden, maar oh wat is het zwaar van jullie te scheiden."

Op maandag 4 mei om 14.00 uur is er de mogelijkheid Schouwenaar de laatste eer te bewijzen. Dat kan door met de auto door de drive-through bij de Zeelandhallen te rijden. Die wordt geopend door het zingen van het nummer The Rose van Bette Midler, het lijflied van The Ride for the Roses. De crematie vindt in besloten kring plaats.

In september schoof Schouwenaar aan in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer om te praten over de Ride for the Roses.