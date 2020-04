Bouw windmolens bij Oosterscheldekering begonnen

Visualisatie Oosterscheldekering met alle nieuwe en vervangen windturbines (foto: E-commerce)

Het heeft een tijd geduurd voor er met de werkzaamheden begonnen kon worden. Themapark Delta Neeltje Jans vreesde overlast en gevaarlijke situaties door de nieuwe windmolens die op ongeveer tweehonderd meter van het park komen te staan. De Raad van State gaf het park ongelijk.

Twee kleine molens

De nieuwe windmolens worden een stuk groter dan de exemplaren die er al staan. De turbines krijgen een tiphoogte van 204 meter. De enige uitzonderingen staan op de Roggenplaat, daar komen twee windturbines van 150 meter hoog.

Volgens Ton Hirdes van het bedrijf E-connection, dat de molens bouwt, is dat een bewuste keuze geweest: "De Roggenplaat is een iets kleinere plaat dus dan hebben we minder ruimte. We hadden kunnen kiezen voor één extreem grote turbine maar we hebben gekozen voor twee kleinere omdat dat beter in het landschap past."

Een impressie van de windturbines op Neeltje Jans (foto: E-commerce)

Last van de coronacrisis hebben de bouwers nog niet echt gehad, al kan dat volgens Hirdes nog veranderen. "Het grootste risico zit hem nu in de aanvoer van het materiaal. Stel dat er ergens weer havens of grenzen dicht gaan dan zou dat in de toekomst misschien problemen kunnen opleveren."

In totaal zouden de windmolens voor ongeveer 70.000 huishoudens stroom moeten gaan leveren. De projecten moeten in 2022 afgerond zijn.