'Bruggen en sluizen moeten vaker open voor scheepvaart'

Draaibrug in Oost-Souburg (foto: Ria Brasser)

HISWA-RECRON wil dat eventuele opstoppingen voorkomen worden vanwege de maatregelen rond het coronavirus. Veel bruggen, onder meer de Zeelandbrug en bruggen over het Kanaal door Walcheren, worden nu nog bediend volgens het winterregime.

Normaal gesproken gaat het zomerregime in op 1 april. Dat betekent dat bruggen en sluizen vaker opengaan voor passerende schepen. Na de oproep om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven, is besloten langer vast te houden aan het winterregime.

Frisse neus

Volgens de HISWA-RECRON is dat geen veilige beslissing, omdat verschillende mensen met een boot het water opgaan om een frisse neus te halen of belangenorganisatie loopt het nu vooral in het weekend vast. De HISWA-RECRON wil in gesprek gaan met beheerders van de bruggen, de provincies, om tot een aangepast bedieningsregime te komen.

Provinciebestuurder Harry van der Maas begrijpt de aandacht van HISWA-RECRON. Toch ziet hij nu nog geen extreme toename van scheepvaartverkeer op Zeeuwse wateren en vindt hij een verruiming nog niet nodig. "Wij hebben nu dit regime tot 1 juni, dat betekent dat er in elk geval vier keer per dag een doorgang mogelijk is. Dat is best royaal zou ik zeggen."

Ongewenste situatie

Als het moment komt dat het wel drukker wordt op het water, staat Van der Maas open voor aanpassingen. "Als er veel meer toename is op het water moeten we zien te voorkomen dat boten en jachten dicht op elkaar in sluizen komen te liggen. Dat is een ongewenste situatie." De gedeputeerde houdt ook vinger aan de pols bij andere provincies. "Friesland is aan het zoeken of zij er ruimer mee om kunnen gaan. Wij hebben contacten om dezelfde lijn te kunnen hanteren."

Dan nog is een eventuele verruiming misschien makkelijker gezegd dan gedaan. "Wat ook meespeelt, is de veiligheid van medewerkers op de nautische centrale in Vlissingen, daar worden bruggen en sluizen bediend", zegt Van der Maas. "Daar moeten we dus ook anderhalve meter realiseren en dat is lastig, want die schermen staan dicht op elkaar. Vaak bedient één medewerker de verschillende bruggen en sluizen. Ook in dat opzicht moet ik mij aan de regels houden en dat is een uitdaging."