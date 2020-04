Tijdens de koopavond in Goes zijn bijna alle winkels dicht

Markt Goes tijdens regenbui en koopavond (foto: Omroep Zeeland)

Een enkeling loopt door de lege straten. "Ja ik moet even naar buiten en wat kopen. Ik zit hele dagen binnen met drie kinderen dus dat kan alleen 's avonds", zegt een vrouw. Dat de winkels dicht waren had ze wel verwacht, maar die ene winkel waar zij heen gaat is, gelukkig voor haar, wel open.

De ijswinkel is wel open, maar leeg, en er staat niemand voor de toonbank met ijs. "Het is wel logisch hoor dat de winkels dicht zijn, want echt veel mensen zijn er niet te zien. Bij mij wel, als het mooi weer is", zegt de uitbaatster, terwijl het begint te onweren.

Een kledingzaak laat twee mensen binnen. "Ze doen private shopping hier en ze mogen zo lang blijven als ze willen. Eigenlijk zijn we zoals de meeste winkeliers de koopavonden en -zondagen dicht omdat we toch merkten dat er zeker in het begin van de corona minder mensen kwamen. Maar nu gaan we toch weer wat soepeler open, en nog even en dan ook die dagen weer," zegt de eigenaar van de kledingwinkel.

Hij sluit de deur voor de twee mensen en dan trekt er weer een onweersbui over waardoor de straten in Goes helemaal verlaten zijn.