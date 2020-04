Er mag weer geroeid worden, maar tussen 12 en 19 jaar alleen in een skif

Volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) mag er vanaf vandaag weer worden geroeid. Kinderen tussen 12 en 19 jaar mogen alleen in een skif, een eenpersoons boot. Bart Lelij, voorzitter van de roeivereniging: "Dat is vanwege de anderhalve meter afstand. Ze kunnen dus niet in een 4-mans of 8-mans boot". Roeiers onder de twaalf mogen wel met meerdere kinderen in één roeiboot.

Mika roeit al vanaf zijn elfde en is dus blij dat het weer kan. "Het is wel jammer dat we niet met meerdere in een boot mogen, maar alleen roeien heeft ook zijn voordelen, kun je zelf bepalen welke kant je op gaat".

Netflix uit, ga roeien

Roeivereniging Honte startte een corona spoedcursussen roeien, met de naam 'Netflix uit, ga roeien'. Lelij: "Dat hebben we gedaan in samenwerking met gymleraren van het Nehalennia en CSW. Die benaderen de leerlingen via een video-oproep". De bedoeling is dat de cursus start op 13 mei. "Het duurt vijf weken, ze krijgen tien lessen en dan kunnen ze roeien,"verzekert Lelij.