Goedemorgen! Zonnig april en roeien met maatregelen

Of je de gordijnen in je slaapkamer straks met een gerust hart kan openslaan, lees je onderin dit artikel bij het weerbericht. Eerst praten we je bij over het nieuws van vandaag.

Tips voor trompettisten

De dodenherdenking komt er weer aan. In de meeste gemeenten in Zeeland worden vanwege het coronavirus herdenkingen gehouden zonder (veel) publiek. In Nederland is een oproep aan trompettisten gedaan om in de eigen omgeving het taptoe-signaal te blazen, de muziek die de twee minuten stilte inluidt.

Trompettist Hans de Munnik uit Zonnemaire weet als geen ander hoe je dit stuk moet blazen en geeft tips. Verslaggever Niels Schuurbiers gaat er meteen mee aan de slag. Je ziet het later vandaag op onze website en op televisie.

Hans de Munnik (foto: Omroep Zeeland)

De intelligente lockdown is nu anderhalve maand van kracht. Onze verslaggever nam gisteravond een kijkje in de winkelstraten van Goes waar het koopavond is. Gaan mensen de straat weer op om aankopen te doen? Of is dat helemaal niet mogelijk, omdat de winkels gesloten zijn?

Roeien met maatregelen

Bij roeivereniging Honte in Middelburg konden ze hun geluk niet op: er kan weer geroeid worden. Volgens de richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) mag er vanaf vandaag weer worden geroeid. Kinderen tussen 12 en 19 jaar mogen alleen in een skif, een eenpersoons boot.

Mika Jansen (16) was het binnen zitten meer dan zat. "Eindelijk weer lekker naar buiten en roeien", zegt hij en peddelt weg.

Regenbui in buurtschap Blauwewijk (foto: Liesbeth Polderman)

Weer

Deze eerste dag van mei wordt sterk wisselvallig met vrij veel bewolking en af en toe buien met kans op onweer en windstoten. In de namiddag en vanavond is het op de meeste plaatsen droog en zijn er veel opklaringen. De wind waait stevig door met windkracht 4 tot 6, vanavond neemt dat wat af. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 13 tot 15 graden.