Filip fotografeerde alle grensblokkades: 'Het lijkt net Noord en Zuid-Korea'

Containers aan de grens met Belgiƫ (foto: Filip van Hecke)

"Ik werk in Gent en ga daar altijd op de fiets heen", zegt Van Hecke die een van de vele Belgen is die in Zeeuws-Vlaanderen woont. "Ergens in maart kwam ik terug van mijn werk en stond er ineens een container midden op de weg." Het intrigeerde Van Hecke zo dat hij meteen al zijn vrije dagen opnam, zijn fiets pakte en met zijn camera op pad ging. De grensovergangen van Zeeuws-Vlaanderen met België af.

Praten bij het hek

"Dorpen als Overslag en Koewacht zijn gewoon gesplitst in twee. Families zoeken elkaar daar op bij de hekken om even een praatje te maken", vertelt Van Hecke in het radioprogramma Zeeland Wordt Wakker.

Bijna alle doorgangen zijn afgesloten op een paar uitzonderingen na. "Daar ben ik toch heel even de grens overgegaan om in België, maar niet te lang want je weet niet of er om de hoek een agent staat."

Grens is van vroeger

Van Hecke kreeg geen fijn gevoel toen hij langs alle grensovergangen reed. "Het lijkt net de situatie op de grens bij Noord en Zuid-Korea. Het is heel raar", zegt hij. "De grens is iets van vroeger, daar denken we nu niet meer aan."

Bergen met zand langs de Belgische grens (foto: Filip van Hecke)