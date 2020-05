Een taalmaatje op afstand, want oefenen blijft belangrijk

Kathelijne van der Werf is sinds een aantal jaar taalmaatje bij Stichting Gilde Walcheren en helpt anderstaligen om het Nederlands te leren. Normaal gesproken spreekt ze elke week af in de bibliotheek in Middelburg, maar vanwege de coronacrisis is die momenteel gesloten en is dat dus niet mogelijk.

Maar om de gang erin te houden heeft ze nu elke week via Skype contact. "Ik heb gemerkt dat, wanneer iemand de taal niet spreekt en ook niet regelmatig oefent, het alleen maar lastiger wordt en er achteruitgang plaatsvindt. Vandaar dat ik heb gekozen voor deze oplossing."

Gilde Samenspraak Jaarlijks bieden landelijk meer dan 2.500 vrijwilligers van Gilde Samenspraak anderstaligen de mogelijkheid om op een informele manier Nederlands te spreken. Gewoon thuis, in de huiskamer of tijdens een wandeling. Daarnaast richten de vrijwilligers zich ook op mensen die analfabeet zijn en moeite hebben met de Nederlandse taal.

Kathelijne is taalmaatje geworden omdat zij als vrijwilliger bij Buurtbemiddeling Middelburg veel mensen ontmoette die moeite hadden met de Nederlandse taal. "Ik vond het schrijnend om te zien dat mensen zich niet goed konden uiten en wilde daar wat aan doen. Ik wil een bijdrage leveren en vind het leuk om anderstaligen onze taal te leren, zodat ze zich thuis voelen in onze maatschappij."

Kathelijne heeft een juridische achtergrond en ziet zichzelf niet als docent van Sarah. "Ik geef geen les, maar zie mezelf meer als taalcoach. Het gaat om het begeleiden van iemand die Nederlands wil leren en wil integreren in onze maatschappij. Ik vind grammatica dus ook niet zo belangrijk en ik neem ook geen toetsen af, hahaha..."

Sarah Jörg tijdens de les van taalmaatje Kathelijne van der Werf (foto: Omroep Zeeland)

Als taalmaatje begeleidt Kathelijne momenteel Sarah Jörg, die afkomstig is uit Duitsland. Ze richt zich vooral op de spreekvaardigheid. "Je kan gebruikmaken van een methode, maar dat hoeft niet. Ik zoek zelf allerlei oefeningen op die te maken hebben met het dagelijks leven en we lezen regelmatig een boek." Volgens Kathelijne zijn er ook taalmaatjes die regelmatig met elkaar op stap gaan om de cultuur te leren kennen.

Ik heb heel veel steun aan mijn taalmaatje." Sarah Jörg - leerling

Sarah woont sinds een jaar in Middelburg. Haar vriend komt ook uit Duitsland en werkt bij DOW in Terneuzen. "Ik ben dus vanwege de liefde naar Nederland gekomen." Ze sprak geen woord Nederlands toen ze hier kwam en daar wilde ze zo snel mogelijk verandering in brengen. "Ik ben meteen naar de bibliotheek gegaan en heb me aangemeld bij Stichting Gilde Walcheren om de taal te leren.

Met behulp van de computer kunnen de lessen Nederlands gewoon doorgaan (foto: Omroep Zeeland)

Ook Sarah vindt het belangrijk dat ze, ondanks de coronacrisis, toch nog elke week les krijgt. "Ik heb altijd een beetje moeite met mijn uitspraak. En doordat ik les heb blijf ik er op letten en blijf ik ook oefenen."

Ze is dus erg blij met Kathelijne als taalmaatje. "Ik leer ontzettend veel, maar heb ook veel steun aan haar. Ik kan haar altijd bellen als ik een vraag ergens over heb en ze helpt ook bij het invullen van allerlei formulieren, zoals bijvoorbeeld van de belasting."