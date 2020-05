'Investeer in jonge kunstenaars en maak straatkunst legaal'

Zeeland opfleuren met kunst; dat is wat Mick Jansen wil, maar dan moet het wel legaal worden. Het beschilderen van fietstunnels en viaducten is nu nog verboden en daarom is Jansen in gesprek met de gemeente Middelburg om te kijken wat de mogelijkheden zijn om dit (deels) te legaliseren.

Matchmaker? Als matchmaker verbindt Jansen kunstenaars aan fondsen, stichtingen en gemeenten. "Vaak is de drempel te hoog voor kunstenaars om contact op te nemen met dit soort instanties en dan ben ik de tussenpersoon."

Jansen noemt als voorbeeld de steden Rotterdam en Eindhoven. "Daar wordt urban art veel meer omarmd als hier. Je ziet daar op bijna iedere straathoek mooie kunst. Ik denk dat wij daar in Zeeland ook echt wel wat mee kunnen, maar dan moet het wel gelegaliseerd worden."

Zeeland Graffiti in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

"Vroeger hadden we Meker skatepark, waar we legaal kunst konden maken met iedereen die dat wilde. Alleen, Meker is een paar jaar geleden gestopt. Andere gebouwen waar we samen zouden kunnen komen zijn ook opties. Alles is welkom, neem maar contact op."

Creatieve ontwikkeling van jonge kunstenaars

Bijkomend voordeel volgens Jansen is dat er met de legalisering ook een eind kan worden gemaakt aan het 'gekrabbel van al die gastjes', zoals hij het noemt. "Zij leren zichzelf beter te ontwikkelen in hun kunst als er een plek is waar zij andere kunstenaars legaal kunnen ontmoeten. Je moet in die jonge kunstenaars willen investeren", vindt de Middelburger.

Mick Jansen wil streefart in Zeeland legaliseren. (foto: Omroep Zeeland)

En dan hebben ze volgens hem een creatieve plek nodig. "Je wilt niet dat ze uit Zeeland vertrekken toch? We moeten ze hier houden en hier een kans geven om zich samen creatief te ontwikkelen. Daarnaast kunnen jonge beginnende kunstenaars op een openbare plek ook weer leren van de kunstenaars die al meer ervaring hebben."

Voor de zomer duidelijkheid

Lokale Partij Middelburg diende eerder een motie in om te onderzoeken wat er mogelijk is wat betreft graffiti in fiets-, en voetgangerstunneltjes. Deze motie is unaniem aangenomen. Voor de zomer hoopt de gemeente Middelburg meer duidelijkheid te geven over de mogelijkheden.

Voor Jansen is streetart Middelburg nog maar het begin: "We beginnen het legaliseren op Walcheren en hopen het vanuit hier uit te breiden."