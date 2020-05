100 jaar voetbal in Breskens: 'Opeens viel alles op zijn plaats'

In het seizoen 1999/2000 vierde Breskens één van hun kampioenschappen (foto: vv Breskens)

GOES is met 125 jaar de oudste club in Zeeland, Breskens komt op de vijfde plaats. Samen met Terneuzen dat op 1 juli van dit jaar honderd jaar bestaat. Voorzitter Hans Bakker van Breskens vindt het ontzettend jammer dat er geen sprake kan zijn van een groot feest. "Je bent er een jaar mee bezig en leeft er naar toe. Maar vanwege de corona-maatregelen gaat het gewoon niet."

"Gelukkig komt ons jubileumboek er wel, dat is al klaar. Het is geschreven door Frans Meijaard en Serge de Ruijsscher en gaat vooral over de laatste 25 jaar", zegt voorzitter Bakker. "Het boek telt zo'n 250 bladzijdes en 250 foto's. Het ziet er prachtig uit."

Hoogte- en dieptepunten

In honderd jaar voetbal in Breskens is er veel gebeurd. "Sportief gezien was de degradatie naar de 5e klasse in 2013 een dieptepunt, zegt Hans Bakker. "Hoogtepunt was dat we in de jaren daarna een aantal keer promoveerden, en ook kampioen werden. Het spelen in de 2e klasse was ook een hoogtepunt.

Het kampioensteam van het seizoen 1982/1983 met speler Robbie de Muijnck (nummer 7) (foto: vv Breskens)

Oud-speler en oud-trainer Robbie de Muynck maakte de glorietijd van Breskens mee. Hij speelde van zijn zestiende tot zijn 32e in het eerste elftal. "Ik ben nog steeds heel trots op de tijd dat ik er gespeeld heb. In 16 jaar zijn we vier keer kampioen geworden. We waren toonaangevend in Zeeuws-Vlaanderen en zelfs daar buiten."

Glorietijd

"Alles viel in die tijd ineens op zijn plaats. We hadden een perfecte organisatie, goede velden, een prachtige kantine en later ook een tribune", zegt De Muynck. "We hadden eerst tien tot twaalf spelers van gemiddeld 30 jaar oud, en toen kwam er een nieuwe lichting. Jonge gasten van onze club die elkaar allemaal kenden. Daarna ging het alleen maar vooruit. Ook door goede trainers."

"Er zijn veel oud-spelers die er iedere zondag bij zijn, zoals Robbie. Dat is fantastisch", zegt voorzitter Bakker. "Het gaat goed met de club. We zijn gegroeid van 300 naar 360 leden. Opmerkelijk omdat we in een krimpgebied zitten. We organiseren ontzettend veel voor de jeugd. En er worden in Breskens nog behoorlijk wat kinderen geboren. Van de jongens gaat 75 procent uiteindelijk voetballen, bij de meisjes is dat 25 procent."