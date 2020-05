Toeristen na registratie weer welkom 'laat de boekingen maar komen'

Om 12.00 uur stipt zat Sebastiaan Keijmel klaar om zich te registreren (foto: Omroep Zeeland)

Om overbelasting van de speciale website te voorkomen, mochten de ondernemers zich in etappes aanmelden. Om 12.00 uur waren de ondernemers in Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt, om 14.00 uur gevolgd door de Walcherse ondernemers en om 16.00 uur de rest van Zeeland.

Alleen ondernemers die staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als 'logieverstrekker' en toestemming hebben om accommodaties te verhuren, mogen de deur deels weer openen. Na opgave van het aantal slaapplaatsen krijgen ondernemers meteen te horen hoeveel plekken ze mogen verhuren.

Na invoeren van enkele gegevens, krijgen ondernemers te zien hoeveel plekken ze mogen verhuren (foto: Omroep Zeeland)

In het geval van ondernemer Sebastiaan Keijmel uit Breskens zijn dat maximaal 125 slaapplekken in zijn vakantiehuisjes. Om 12.00 uur stipt zat hij klaar om zich in te schrijven. "Ik ben blij", zegt hij opgelucht. "De afgelopen periode kregen we alleen maar annuleringen binnen en sinds bekend is dat we weer open mogen, gelukkig ook weer boekingen."

'Boekingen tot 9 mei waren al geannuleerd'

"Wel jammer dat het pas een paar dagen geleden bekend is gemaakt, want alle boekingen tot 9 mei waren al geannuleerd", vertelt hij. De site die speciaal is opgetuigd voor de registratie 'is abstract, maar functioneel'.

Hij ziet wel een uitdaging voor de komende periode. "Ik moet iedere dag opgeven hoeveel gasten ik heb en dat is per dag wel wat werk." De veiligheidsregio stelt deze voorwaarde zodat gecontroleerd kan worden of ondernemers zich aan de regels houden.

Recreatie-ondernemers mogen 15 procent van hun slaapplaatsen verhuren. Het aantal plekken wat mag worden verhuurd, wordt berekend op basis van het aantal slaapplaatsen. Als uit de berekening geen rond getal komt, wordt het afgerond. Accommodaties met twee slaapplaatsen vallen sowieso buiten de regeling, omdat de toegestane capaciteit dan op 0,3 uitkomt.

Ook moet Keijmel nog uitvinden hoe hij voorkomt dat teveel mensen gaan boeken. "Ik kan geen maximale capaciteit in de systemen zetten, dus als de online-boekingen nu massaal binnenkomen, moeten we gaan kijken welke we wel en welke we niet door kunnen laten gaan", zegt Keijmel. Maar voor deze maand verwacht hij daar nog geen problemen mee.

De regeling van 15 procent geldt nog tot 22 mei, voor de periode daarna moet de veiligheidsregio nog bekijken of het verder versoepeld kan worden. Daar hoopt Keijmel wel op. "We hopen dat de zomer nog wel een beetje te redden is en dat die 15 procent dan niet het maximum is. We hopen dat de dalende lijn te zien blijft in de coronacijfers en dat Zeeland dan ook de landelijke lijn gaat volgen."

Sebastiaan Keijmel van Verhuurcentrum Breskens moest vorige maand nog controleren of alle gasten waren vertrokken. (foto: Omroep Zeeland)

Na de bekendmaking woensdag zijn er drie verschillende callcenters ingericht waar toeristen en ondernemers naar konden bellen. Eigenaren van een vakantiehuisje of huurders van een jaarplaats kunnen bellen met de gemeente. Daar hebben tot gisteren in totaal enkele honderden mensen gebruik van gemaakt. Andere toeristen mochten bellen met de VVV, daar is zo'n 500 keer naar gebeld.

Het drukst was het bij Impuls Zeeland dat vragen van ondernemers beantwoordde. Daar belden op het piekmoment 2.000 ondernemers per uur naartoe. Sinds de lancering van de registratiesite, is het aantal telefoontjes daar flink afgenomen.