Dax Hovius geeft optreden dat in iedere huiskamer te bekijken is

(foto: Dax Hovius)

De Zeeuwse Elvisfan heeft al een miljoenenpubliek: iedere week is hij te zien in het RTL-programma The Voice Kids, goed voor ongeveer anderhalf miljoen kijkers per aflevering. Vorige week won hij zijn 'battle', dat betekent dat hij in ieder geval vanavond weer te zien is het tv-programma.

Online optreden

Tijdens het optreden volgende week zaterdag in De Piek ziet Hovius het publiek niet, maar fans zien hem wel; op telefoon of computer kunnen zij op de Facebookpagina van De Piek live naar het optreden kijken.

Anderhalve meter sessies

Het optreden is onderdeel van de Anderhalve Meter Sessies van het poppodium, dat zijn concerten die online gestreamd worden. Vrijwilligers van De Piek kwamen op dat idee omdat het poppodium tot nader order de deuren heeft moeten sluiten vanwege het coronavirus. De sessies begonnen nog met een testoptreden van de band Busted Feed. Na een online show vorige week van Ruben de Keijzer met band heeft het poppodium besloten de Anderhalve Meter Sessies erin houden. Bedoeling is dat er om de twee weken een optreden is.

Gitaar van Danny Vera

Het optreden van Het Hovius Trio begint zaterdag 9 mei vanaf 21.00 uur. Hovius wordt begeleid door Glenn 't Gilde op bas en Sander Elderkamp op drums. Zelf neemt Hovius zijn gitaar mee die hij van Danny Vera heeft gekregen.

